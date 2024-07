Otobüs durağında bulundu, rekor fiyata satıldı: 723 milyon TL

Takip Et

“Titian” olarak da anılan İtalyan ressam Tiziano Vecellio’nun 16. asırda resmettiği “Rest on the Flight into Egypt” adlı eseri, rekor fiyata alıcı buldu.

Otobüs durağında bulundu

Birçok defa çalınan ve en son 2002’de polis tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir otobüs durağında poşetin içinde bulunan eser, Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 20,6 milyon Euro'ya (yaklaşık 723,8 milyon Türk lirası) satıldı.

Rönesans sanatçısı için bu en yüksek satış rakamı oldu. Müzayede evi çalışmayı “Titian’ın bir nesilden uzun müddettir müzayedeye çıkan en önemli eseri” olarak tanımlıyordu.