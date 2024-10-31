Oyuncu Pelin Yoru yaşamını yitirdi
Aralarında 'Alev Alev', 'Kızım Nerede' ve 'Uygun Adım Aşk'ın da bulunduğu yapımlarla izleyici karşısına çıkan oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında yaşamını yitirdi.
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Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.
Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, 'Alev Alev', 'Kızım Nerede', 'Uygun Adım Aşk' ve 'Acar Kafadarlar' gibi yapımlarla tanınıyordu.
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