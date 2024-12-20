Sadece dahiler çözebilir: Resimde kaç tane kaplan görüyorsunuz? Hayır cevap 4 değil…

Optik illüzyon testleri ile kişiler zekâ testlerini yapabiliyor, ne kadar pratik olduklarını bu eğlenceli testlerle görebiliyor. Elbette bu tür testlere çok fazla aldırış etmemek gerekiyor. Yine de kişiler arasında eğlenceli ve bir o kadar da zekâ çalıştırdığını söylemek mümkün.

Yakın zamanda TikTok’ta yeni bir optik illüzyon testi paylaşıldı. Bu zeka oyununda ağaçlarla dolu bir ormanda çok sayıda kaplan gizli.

Ancak resme ilk bakıldığında insanların gözüne ilk olarak dört tane kaplan çarpıyor. Fakat bunun bir göz yanılması olduğunu, aslında bu illüzyon testinde daha fazla kaplan olduğu söyleniyor.

Peki sizler kaç tane kaplan görüyorsunuz? 10’dan geriye doğru saydıktan sonra aşağıya geçebilirsiniz…

RESİMDE KAÇ TANE KAPLAN VAR

100 binin üzerinde beğeni olan bu optik illüzyon testinde resme ilk bakan dört kaplan görüyor.

Öyle ki bu testte izleyicilerin sadece %1’nin başarılı olduğu, 16 kaplanı tespit etmenin neredeyse imkansız olduğu söyleniyor.

Resmi yakından inceleyenler için kaplanların yüzü; ağaçlar, kayalar, dallar ve çalılıklar arasında ayırt edilebilir.

TikTok meraklılarından oluşan kalabalık bir grup bu testi denedi ve çok sayıda kişi yorumlar bölümünde yenilgiyi kabul ederek 16'sını da ortaya çıkaramadı.

Bazı izleyiciler 8 tane kaplan bulurken, bazısı ise yorumlarda diğerlerinden yardım etmesi için istekte bulundu.

Bir başka kullanıcı ise 15 kaplanı bulurken, 16’ıncısını bir türlü bulamadığını söyledi.

Optik illüzyonların, gözlem becerilerinizi test ederek kişiliğiniz hakkında büyüleyici bilgiler sunduğu yıllardır söylenen bir şey. Örneğin bir görüntüyü nasıl yorumladığınızın, sağ beyin mi yoksa sol beyin düşüncesine mi daha yatkın olduğunu gösteren faktörler arasında.

Dönelim kaplanlara, süreniz doldu ve artık kaç tane kaplan bulduğunuzu kafanızda tutun.

BU GİZEMLİ RESİMDE 16 KAPLAN VAR

Evet yanlış duymadınız; bu optik illüzyonda toplam 16 kaplan var ve ilk gördüğünüz dördünün tam dört katı!