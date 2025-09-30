Tomurcuk Kooperatifi, özel bireyler için “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” düzenliyor

Zirve, özel eğitime ve desteğe gereksinim duyan, zihinsel nedenlerle hayata bağımsız ve eşit olarak katılma güçlüğü yaşayan bireylerin gelişimi ve sosyal tecrübelerinin iyileştirilmesi için birçok alanda çalışma gerçekleştiren kurumları, kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetim, medya, sivil toplum ve sağlık alanından yetkin temsilcileri ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Zirvede aynı zamanda başarı hikayeleriyle öne çıkan Dünya Yüzme Şampiyonu Ada Zehra Anlatıcı ve Olimpiyat, Dünya Şampiyonu Şevval Devrim’ inde yer alması bekleniyor. Zirve hem amacı hem de ilham veren Şampiyonlar doğrultusunda “bağımsız yaşamın herkes için temel bir hak olduğu” mesajını güçlü bir şekilde aktarmayı amaçlıyor.

Zirve öncesinde Tomurcuk Kooperatifi, özel gereksinimli bireylerin “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik” konusunda karşı karşıya kalmış oldukları engelleri görünür kılmak ve bu konuya yönelik bir farkındalığın oluşumunu sağlamak amacıyla bir “Arama Çalıştayı” düzenlendi.

Arama Çalıştayı, 17 Eylül'de gerçekleşti

17 Eylül Çarşamba 2025 günü İstanbul, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepe Kent Konseyi’ nin desteğiyle düzenlenen Arama Çalıştayı, “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Konusunda Önlerindeki Engeller Nelerdir?” başlığı altında gerçekleşti.

Çalıştayda, gönüllüler ve aileler, kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve öğretmenler, uzmanlar ve yetkin temsilcilerden oluşan katılımcılar yer almaktaydı. Katılımcılar, gruplar halinde altı ayrı masada iki oturum şeklinde sürece aktif katılım göstererek önemli katkılar sundu. Katılımcılar tarafından, “Bağımsız Yaşam ve Eşitliğin” önündeki temel engeller belirlendi ve çözüm önerileri geliştirildi.

Arama Çalıştayından da elde edilen tüm verilerin, 1 Ekim 2025’ te düzenlenecek olan “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” kapsamında sunulması ve tüm dijital platformlarda yayınlanması planlanmaktadır.