Yaşlıların bakımını robotlar üstlenecek

Avrupa'nın en düşük doğum oranlarından birine sahip olan İtalya'da 60 milyonluk nüfusun 7 milyonu 75 yaşın üzerinde. Bu kişilerin 3,8 milyonu kendine bakamıyor.

New York Times (NYT) İtalya'da yaşlıların genellikle huzurevine yerleştirilmediğini vurguladı.

Uzmanlar, düşük doğum oranlarının ve gençlerin iş imkanları sebebiyle yurtdışına yerleşmesinin bakıcı sayısını düşürdüğünü söylüyor.

Ailelerde de yaşlılara genellikle kadınlar bakıyor. Böylece kadınlar işgücünün dışına çıkarken ekonomik sorunlar artıyor ve doğum oranları daha da düşüyor.

Bunlar rağmen İtalya'da evde bakım, huzurevine göre daha çok tercih ediliyor. Haberde ülkede bakıcı için onlarca yıldır çoğu Doğu Avrupa'dan gelen ve genellikle kayıt dışı olan işçilere başvurulduğu kaydedildi. Ocakta bu işçileri temsil eden sendikalar sayesinde maaşlara 145 Euro zam yapıldı. İtalya'da maddi zorluk yaşayan kişiler bunun ardından yaşlı bakımını kendileri üstlenmeye başladı.

İtalya'da ailelerde, yaşlılara bakan tek bir kişiye devlet yardımı yapılıyordu. Bu yıl itibarıyla ücretli izin ve diğer yardımların aile içinde paylaştırılması bekleniyor.

Parma Üniversitesi'nde görev yapan psikoloji profesörü Olimpia Pino, hazırladığı projeyle ailelere ve bakıcılara yardım etmesi için robotları evlere sokmayı istiyor.

Carpi'de robotlarla ilgili yapılan tanıtım toplantısına yaşlı yakınlarına bakanlar katıldı. Çoğu kadın olan katılımcılar, cihazla ilgili geri bildirimde bulundu. Toplantıyla robotların İtalyanlar için daha ilgi çekici olması ve hangi konularda yardım edebileceğinin belirlenmesi amaçlanıyor.

NYT, çoğu katılımcının Fransız yapımı Nao adlı robota ilk başta şüpheyle yaklaştığını yazdı. Haberde "İlk önce gözleri turuncu, sarı ve mor ışıklarla parlayan, arkadaşça görünen robotun zarar verip vermeyeceğini kontrol etmek istediler" ifadesi kullanıldı.

Projeyi geliştiren Profesör Pino, "sosyal robotların yaşlı bakımına yardım etmesinin bir devrim" olacağını söyledi.

Akademisyen, yapay zekadaki gelişmelerin robotların yaşlı bakımında daha fazla rol oynamasını sağlayacağını savundu.

İtalya'daki bakıcılara destek veren Sadece Yaşlılar Değil adlı örgütün başkanı Loredana Ligabue ise şöyle konuştu: "Hepimiz bu durumda teknoloji de olmak üzere tüm muhtemel çözümleri aramalıyız."

Projede görev yapan psikoloji öğrencisi Leonardo Saponaro "Robotlar, diğer insanlarla sosyalleşmenin yerine alamaz. Yine de bir refakatçi olabilir" dedi.

Pek çok ülkede yaşlılara yardım etmesi için robotlardan yararlanılıyor. Örneğin geçen sene ABD'nin New York kentinde yalnız yaşayan yaşlılara arkadaşlık yapması için robotların dağıtılması kararı alınmıştı. Japonya'da da huzurevlerinde robotlardan istifade ediliyor.