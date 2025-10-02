Yeniköy Kemerköy’den geleceğe 300 fidan

Milas’ta enerji arz güvenliğini destekleyen çalışmalarla eş zamanlı olarak yürütülen etkinliklere bir yenisi eklendi. Bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacının ardından dikilen 300 fidan, zeytin varlığının gelecek nesillere aktarılması için atılan yeni bir adım oldu. Etkinlikte 100 ilkokul öğrencisi, öğretmenleri ve bölge halkıyla birlikte fidanları toprakla buluşturdu; böylece öğrenciler hem doğa sevgilerini pekiştirdi hem de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sağladı. Taşınan ağaçlarla başlayan süreç, çocukların diktiği fidanlarla daha da güçlü bir geleceğe adım oldu.

“Zeytin ağacı sayısını üçe katladık”

Yasal zorunluluk her taşınan ağaç için bir yeni fidan dikilmesini öngörürken, Yeniköy Kemerköy Enerji bu zorunluluğun da üzerine çıkarak 151 ağaca karşılık 300 fidan dikti. “Çocukların diktiği her bir fidan, geleceğe bırakılan kalıcı bir mirastır” diyen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, etkinliğin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Enerji arz güvenliği için yürütülen madencilik faaliyetlerinin doğaya ve tarıma saygılı biçimde yapılabileceğini gösteriyoruz. Bugün bu çalışmayla yalnızca ağaçlarımızı taşımakla kalmadık, aynı sahaya 300 yeni fidan daha diktik. Böylece yüzlerce zeytin ağacımızla hem tarımsal üretimi sürdürüyor hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz. Üstelik biz bu dikimi, yasanın öngördüğü şartın da ötesine geçerek, taşıdığımız her ağaç için iki katı fidan dikerek gerçekleştiriyoruz. Ağaç sayımız 151 iken 451 oldu. Böylece zeytin ağacı sayısını üçe katlamış olduk.”

“Hepimizin ortak değeri”

Sürece yerel halkın da dahil olduğunu belirten Muhtarlar Danışma Kurulu Sözcüsü Dursun Uysal, “Zeytin, bu toprakların ortak değeri. Burada taşınan ağaçlarımızın yanı sıra dikilen 300 fidanla geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın da bu sürecin bir parçası olması hepimiz için umut verici. Biz muhtarlar olarak süreci yakından takip ediyor, desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

TES-İŞ Yatağan Şube Yöneticisi Güvenç Tünay da sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Taşınan ağaçların yanına dikilen 300 fidan, bu çalışmaların yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda geleceğe karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesidir. Biz de bu sürecin içinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilimsel yöntemlerle taşındı, kayıt altına alındı

Ankara Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarda taşınan 151 zeytin ağacının tamamı GPS koordinatları, sağlık durumları ve fotoğraflarıyla kayıt altına alındı. Düzenli bakım ve sulama programıyla ağaçların yeni alanlarına uyum süreci izleniyor.

Yürütülen tüm çalışmalar, MAPEG usulleri çerçevesinde ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin bilim kurulu denetiminde şeffaf bir biçimde ilerliyor. Taşınan ağaçların ve dikilen fidanların gelişimi, düzenli raporlarla kayıt altına alınmaya ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.