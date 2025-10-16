  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 40 yıllık cinayet, plastik bir pipet sayesinde çözüldü
Takip Et

40 yıllık cinayet, plastik bir pipet sayesinde çözüldü

ABD’nin New York eyaletinde, 1984 yılında 16 yaşındaki Theresa Fusco’nun tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle ilgili dosya, 40 yıl sonra DNA kanıtıyla çözüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
40 yıllık cinayet, plastik bir pipet sayesinde çözüldü
Takip Et

Savcılık, cinayet şüphelisinin 63 yaşındaki Richard Bilodeau olduğunu ve kimliğinin bir smoothie kafe çöpünden alınan pipetteki DNA sayesinde tespit edildiğini açıkladı.

Nassau Bölge Savcısı Anne Donnelly, “Theresa Fusco’nun hayatı 40 yıl önce vahşice çalındı. Ailesi, yıllardır kim tarafından öldürüldüğü sorusunun acısıyla yaşadı,” dedi. Donnelly, bu sonucun “adli bilimdeki olağanüstü gelişmeler ve soğuk dosya ekibinin yılmaz çabaları” sayesinde elde edildiğini belirtti.

Üç kişi haksız yere 17 yıl hapis yatmıştı

Olayla ilgili olarak John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut isimli üç erkek, 1986’da cinayet ve tecavüz suçlarından mahkûm edilmişti.

Ancak 2003 yılında DNA testleri, cesetten alınan örneklerin sanıklara ait olmadığını gösterince mahkûmiyetler bozulmuştu.

Kogut ikinci yargılamada beraat etmiş, Restivo ve Halstead hakkındaki suçlamalar tamamen düşürülmüştü.

Gerçek katil 40 yıl sonra yakalandı

Yeni DNA incelemesi, olay yerinden alınan örneklerin Bilodeau’nun genetik profiliyle birebir uyuştuğunu ortaya koydu. Bilodeau’nun, o dönem cinayet yerinin yalnızca 1,5 kilometre uzağında, Lynbrook kasabasında büyükleriyle yaşadığı belirlendi.

Savcılığa göre, Bilodeau uzun süredir federal ve yerel ekipler tarafından gizlice izleniyordu. Şüpheli geçen yıl Suffolk County’de bir kafede smoothie içerken kullandığı bardak ve pipet atıklarından DNA örneği alındı. Bu örnek, 1984’te Fusco’nun bedeninden alınan DNA ile eşleşti.

Suçlamaları reddetti

Bilodeau, “tecavüz sırasında işlenen ikinci derece cinayet” de dahil olmak üzere iki ayrı cinayet suçlamasından hâkim karşısına çıkarıldı ve suçsuz olduğunu iddia etti. Avukatı Daniel Russo, “Bu dava, masumiyet karinesinin önemini en iyi örnekleyen vakalardan biridir,” dedi.

Cinayetin ayrıntıları

Theresa Fusco, 10 Kasım 1984 gecesi çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Savcı Donnelly, “Adalet, bazen gecikir ama sonunda yerini bulur,” diyerek Fusco ailesinin 40 yıllık bekleyişine son veren gelişmeyi duyurdu.

2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıOtomotiv
Benzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve sis geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve sis geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?Finans

 

Dünya
Paris Anlaşması hedeflerine uyulması, aşırı sıcak günleri 57 gün azaltabilir
Paris Anlaşması hedeflerine uyulması, aşırı sıcak günleri 57 gün azaltabilir
İsrail Savunma Bakanı'nda ateşkesin bozulması durumunda Hamas'a karşı 'kapsamlı plan' hazırlama talimatı
İsrailli bakandan ateşkesin bozulması durumunda Hamas'a karşı 'kapsamlı plan' hazırlama talimatı
Trump: Amerikan askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasına gerek yok
Trump: Amerikan askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasına gerek yok
Suriye Maliye Bakanı Berniyye: Çok yakında Gri Liste'den çıkacağız
Suriye Maliye Bakanı Berniyye: Çok yakında Gri Liste'den çıkacağız
Trump: ABD ile Çin ticaret savaşında
Trump: ABD ile Çin ticaret savaşında
İsrail iki esirin daha cenazesini teslim aldı
İsrail iki esirin daha cenazesini teslim aldı