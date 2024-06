6 kadını öldüren seri katilin güncesi: Avlanmadan önce iyi uyu!

Takip Et

New York’un Long Island bölgesinde bir plaj ve yakınlarında bulunan cesetler “Gilgo Beach” cinayetleri olarak yıllardır esrarını koruyordu. 2010 yılının Aralık ayı ile 2011 yılının Nisan aylarında, New York’un Suffolk ilçesindeki Gilgo Plajı yakınındaki Ocean Parkway otoyolunda 10'dan fazla insan kalıntısı bulunmuştu.

Geçen yıl yakalanmıştı

“Gilgo Beach” seri cinayetleriyle ilgili geçtiğimiz Temmuz ayında Manhattan’da mimarlık yapan, evli ve iki çocuk babası 60 yaşındaki Heuermann tutuklanmıştı. Heuermann, Ocak ayında 4 kadın seks işçsini öldürmekle suçlanmış ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz Perşembe günü de mahkemeye çıkartılan Heuermann, iki seks işçisi kadın olan Jessica Taylor ve Sandra Costilla'yı da öldürmekle suçlandı. Heurmann, iki kadını daha öldürdüğüyle ilgili suçlamaları da kabul etmemişti. Seri katil zanlısı Heurmann’ın şimdiye kadar altı kadını öldürdüğü iddia edilse de savcılık, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek seri katil zanlısının başka cinayetlerle de ilişkili olabileceğine vurgu yaptı.

Sildiği belgede korkunç itiraflar var

Seri katil zanlısı Heuermann’ın evinde yapılan son aramalarda bilgisayarında, seri cinayetlerle ilgili Google’da yaptığı aramalar ve cinayetlerle ilgili planlamalarını yaptığı iddia edilen bir Word dosyası ele geçirildi. Savcılık, Heuermann’ın, cinayetlerin planlamasını yaptığını iddia ettiği belge ve son ele geçen bazı delilleri, dava dosyasına ekledi. Silinen belgenin, adli bilişim uzmanları tarafından seri katil zanlısının bilgisayarından kurtarıldığı kaydedildi.

Tamamı büyük harfle yazılan Word belgesinde, cinayetlerden önce, cinayet sırasında ve sonrasında yapması gereken işler, bir dahaki sefer için kontrol etmesi gereken unsurlar, alması gereken önlemler, ortadan kaldırması gereken deliller, cesetlerin temizlenmesi ve kanıtların yok edilmesi gibi kendisi için pratik uyarıların yer aldığı görülüyor.

“İşkence izlerini mutlaka ortadan kaldır”

Seri katil zanlısı Heuermann, öldürdüğü kadınların cesetlerini yok etmek için düzenlediği hazırlık bölümünde, “Cesedi ve içindeki boşlukları yıka, tüm izleri yok et. Parmak izleri, saç telleri ve DNA izlerini yok et. Kimliği belirleyecek dövme ve doğum izleri gibi işaretleri yok et. İşkence izlerini ortadan kaldır. Baş ve elleri çıkart. Taşımak için paketle” notlarını almış.

Cinayet sonrasına ilişkin de “Aşağıdakileri at” başlıklı dosyada; “Cinayet işlemek ve işkence yapmak için kullandığı araç ve cihazlar, kadın giysileri ve kişisel eşyaları, mendil ve havlular, oyuncaklar ve ahşap eşyalar, kurbanın dokunduğu her şey, o gün giydiğim kıyafetler, kitap ve bilgisayar dosyalarını ortadan kaldır. Eldivenleri yak. Plastik torbalardan parmak izi bırakmamak için kurtul” notunu aldığı belirtiliyor.

“Avlanmadan önce iyi uyu yorgun olursan sorun çıkar”

Seri katil zanlısı düzenlediği planlama belgesinde kendisi için bir de “Hatırlanacak şeyler” başlığıyla bir bölüm açmış,” Avlanmadan önce iyi uyu, yorgun olursan sorun çıkar, devirmek için daha sert vur, indiremezsen bir sonraki vuruşu yüzüne veya boynuna yap oyun süresini en üst düzeye çıkarmak için daha ağır ip kullan, sesleri ve gürültüyü sınırla. Hava durumuna bak. Lastik izlerini sil. Kameraları kontrol et” gibi kendine hatırlatmalarda bulunmuş.