75 yaşındaki adam yapay zekâ aşkı için eşinden boşanma kararı aldı: Dijital aşk tartışma yarattı!

Çin'de yaşayan 75 yaşındaki Jiang, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen bir sohbet botuna duygusal olarak bağlandığını açıkladı. Bu sıra dışı ilişki nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Jiang, uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Boşanma kararı aldı

Saatler boyunca telefonuna adeta yapışmış gibi olan ve sürekli yapay zeka ile mesajlaşan adama, eşi tepki gösterince ise Jiang'tan şaşkına çeviren açıklama geldi.

Jiang, eşine boşanmak istediğini ve bu sayede akıllı telefonuna daha çok bağımlı olmak istediğini söyledi.

Olayın hızla büyümesi üzerine duruma Jiang'ın çocukları müdahale etti. Birer yetişkin olan Jiang'ın çocukları babalarına yapay zekanın gerçek bir insan olmadığını söyleyerek adamı ikna etmeye çalıştı. Adamın sakinleştikten sonra evliliklerini ve boşanma kararını tekrar gözden geçireceği de belirtildi.