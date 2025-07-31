ABD Donanması’na ait F-35C California’da düştü

Kazada uçak California’nın yaklaşık 40 mil güneybatısındaki Lemoore’daki NAS Lemoore/Reeves Sahası (NLC/KNLC) yakınlarında düştü.

Öte yandan F-35 serisi uçakların son 10 yıl içinde 26’ncı olayı oldu. Bu yıl Temmuz ayı itibarıyla Lockheed Martin tarafından yaklaşık 1.050 adet F-35 Lightning II üretilerek teslim edildi.

Kazada pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu “Strike Fighter Squadron VF-125” adlı filoya bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçağın yere çarpmasından kısa bir süre önce pilot fırlatma koltuğunu kullanarak F-35C’yi terk ettiği öğrenildi. Pilot sağlık kontrollerinin geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.