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ABD Donanması’na ait F-35C California’da düştü

ABD Donanması’na ait uçak gemilerine iniş kalkış kabiliyetine sahip Lockheed Martin F-35C tipi savaş uçağı California eyaletinde düştü.

Haber Merkezi
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ABD Donanması’na ait F-35C California’da düştü
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Kazada uçak California’nın yaklaşık 40 mil güneybatısındaki Lemoore’daki NAS Lemoore/Reeves Sahası (NLC/KNLC) yakınlarında düştü.

Öte yandan F-35 serisi uçakların son 10 yıl içinde 26’ncı olayı oldu. Bu yıl Temmuz ayı itibarıyla Lockheed Martin tarafından yaklaşık 1.050 adet F-35 Lightning II üretilerek teslim edildi.

Kazada pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Donanması’na ait F-35C California’da düştü - Resim : 1

Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu “Strike Fighter Squadron VF-125” adlı filoya bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçağın yere çarpmasından kısa bir süre önce pilot fırlatma koltuğunu kullanarak F-35C’yi terk ettiği öğrenildi. Pilot sağlık kontrollerinin geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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