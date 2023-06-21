ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan Amazon'a dava

FTC'den yapılan açıklamada, Amazon'un, milyonlarca tüketiciyi izinsiz bir şekilde Prime hizmetine abone etmekle suçlandığı aktarıldı.



Açıklamada, FTC'nin, tüketicilerin rızası olmadan Prime hizmetine kaydettiği ve aboneliklerini iptal etmelerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Amazon.com'a karşı dava açtığı bildirildi.

Amazon'un; tüketicileri, otomatik olarak yenilenen Prime aboneliklerine kaydolmaları için kandırmak amacıyla "karanlık modeller" olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüz tasarımları kullandığı belirtilen açıklamada, şirketin, üyeliklerini sonlandırmak isteyen Prime aboneleri için iptal sürecini de bilerek karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

"Amazon insanları kandırdı ve tuzağa düşürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, "Amazon, insanları rızaları olmadan tekrar eden abonelikler için kandırdı ve tuzağa düşürdü. Bu, kullanıcıları yalnızca sinirlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara önemli miktarda paraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Khan, manipülatif taktiklerin hem tüketicilere hem de yasalara uyan işletmelere zarar verdiğini belirterek, Amerikalıları dijital pazarlardaki "karanlık modellerden", diğer haksız veya aldatıcı uygulamalardan güçlü bir şekilde korumaya devam edeceklerini vurguladı.

FTC, Mart 2021'den bu yana Amazon'un Prime hizmeti için kayıt ve iptal süreçlerini araştırıyor.