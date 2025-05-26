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ABD’de 18 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas eyaleti, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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ABD’de 18 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor
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ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalı bir yasa tasarısı gündeme oturdu. Tasarı, 18 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarına erişimini tamamen yasaklamayı öngörüyor.

Mevzuat, eyalet Senatosu’ndaki komite onayını geçti ve şimdi genel kurul oylaması ile Valilik onayını bekliyor. Teksas Eyalet Meclisi’nin 2 Haziran’da sona erecek olan yasama dönemi bitmeden tasarıya son şeklinin verilmesi gerekiyor.

Yaş doğrulama zorunluluğu geliyor

Eğer yasa onaylanırsa, sosyal medya şirketleri kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. Teksas daha önce de, pornografik içerik barındıran internet sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiren bir yasa çıkarmıştı. Yeni tasarı, sosyal medya hesaplarının da benzer bir denetime tabi tutulmasını istiyor. Üstelik ebeveynler, çocuklarının sosyal medya hesaplarının silinmesini talep edebilecek. Platformların bu talebi 10 gün içinde yerine getirmemesi durumunda ise Teksas Başsavcılığı devreye girerek para cezası uygulayabilecek.

Donanımhaber'in aktardığına göre Teksas, bu düzenleme ile sosyal medya kısıtlamaları konusunda ABD’de en sert adımı atan eyalet olmaya hazırlanıyor. Florida, geçen yıl 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamış, 14-15 yaş arası kullanıcılar için de ebeveyn izni şartı getirmişti. Ancak Teksas’ın önerdiği yasa bu sınırı 18 yaşa kadar çekerek daha da geniş bir kısıtlama getiriyor. Federal düzeyde ise ABD Senatosu, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Türkiye'de de benzer adımlar var

Sosyal medya üzerindeki denetim çabaları yalnızca ABD ile sınırlı değil. Türkiye’de de son yıllarda çocukların dijital ortamlarda korunması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. 2020 yılında yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte platformlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmiş, ayrıca çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik yaptırımlar artırılmıştı.

Bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Uraloğlu, "13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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