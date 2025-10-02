ABD'de iki yolcu uçağı çarpıştı

  1. Ekonomim
ABD'nin New York eyaletinde LaGuardia Havalimanı'nda Delta’ya ait iki uçak pistte çarpıştı.

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta uçağının, alanda hareket halindeyken çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, North Carolina seferinden dönen bir uçağa, aynı firmanın, Virginia eyaletine uçmak üzere piste doğru hareket eden diğer uçağı çarptı ve kanat bölgesinde büyük tahribata yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Virginia seferi için piste doğru yol alan uçağın kokpit camının tamamen kırıldığı ve burun kısmının da kırıma uğradığı görüldü.

Kazada bir uçuş görevlisi hafif yaralandı.

Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise kaza nedeninin pilotların geçiş üstünlüğü kuralına riayet etmemesi ve FAA'nın talimatlarına uyulmamasından kaynaklandığını vurgulandı.

