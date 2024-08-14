ABD'de nükleer santralde yangın: Acil durum alarmı verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinin en büyük nükleer santralinde Salı günü bir elektrik trafosunun alev almasının ardından acil durum alarmı verildi.

Georgia Power Co. sözcüsü John Kraft tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde çıkan yangının santralin iki eski nükleer reaktöründen biri olan Vogtle Ünite 2'nin kontrol odasının ısıtma ve soğutma sisteminin elektrik beslemesine zarar vermiş olabileceği belirtildi.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu ((USNRC) sözcüsü Dave Gasperson, yangının kontrol altına alındığını ve tesisin işletim sistemlerinden herhangi birini etkilemediğini, ısıtma ve soğutma sistemi için yedek güç sisteminin mevcut olduğunu belirtti.

Gasperson, nükleer santralleri denetleyen federal bir kurum olan komisyonun saha müfettişinin durumu izlediğini vurguladı.

Georgia Power yetkilileri tarafından, yangının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını ve çalışanların veya halkın güvenliğini veya sağlığını tehdit etmediği belirtildi.

Kraft, tesisteki nükleer reaktörlerin dördünün de tam güçte elektrik üretmeye devam ettiğini açıkladı.

İki eski nükleer reaktör, 1987 ve 1988 yıllarında tamamlandı.

İki yeni nükleer reaktör ise, güç kaybından kaynaklanan erimeyi önlemek için tasarlandı.