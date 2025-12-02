  1. Ekonomim
ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’den Bahreyn’e 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği onayı
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Bahreyn'e olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'in "güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi" için 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği satışına onay verdiği belirtildi.

Olası satışın uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistem desteği gibi ögeleri kapsadığı kaydedildi.

