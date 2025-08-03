ABD'den Hindistan'a tepki: Rusya’nın savaşını finanse ediyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey bir yardımcısı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ı Moskova’dan petrol satın alarak Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını fiilen finanse etmekle suçladı. Bu açıklama, ABD liderinin Yeni Delhi’ye Rus petrolü alımını durdurma baskısını artırmasının ardından geldi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Trump’ın en etkili danışmanlarından Stephen Miller “Trump’ın çok net bir şekilde söylediği şey, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alarak bu savaşı finanse etmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğudur” sözleriyle dikkat çekti.

Miller’ın eleştirisi, Trump yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki başlıca ortaklarından biri hakkında şimdiye kadar yaptığı en sert açıklamalardan biri oldu. Miller, Fox News’un “Sunday Morning Futures” programında, “İnsanlar Hindistan’ın, Rusya’dan petrol alımında Çin ile neredeyse başa baş durumda olduğunu öğrenince şok olacak. Bu şaşırtıcı bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Hindistan Rus petrolünden vazgeçmeyecek

Hindistan hükümetinden kaynaklar Cumartesi günü Reuters’a yaptıkları açıklamada, ABD’nin tehditlerine rağmen Yeni Delhi’nin Moskova’dan petrol alımına devam edeceğini belirtti.

Rusya’dan askeri teçhizat ve enerji alımı nedeniyle, Cuma günü itibarıyla Hindistan ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Trump ayrıca, Rusya’dan petrol alan ülkelerden yapılacak ABD ithalatına, Moskova’nın Ukrayna ile büyük bir barış anlaşmasına varmadığı takdirde, yüzde 100’e kadar gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Miller, sözlerinin devamında eleştirilerini yumuşatarak, Trump’ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile olan ilişkisini “muhteşem” olarak tanımladı.