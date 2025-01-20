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AB'den Trump yönetimine ilk mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'de yemin ederek bugün göreve başlayacak seçilmiş başkan Donald Trump yönetimiyle "birlikte çalışmaya hazır olduğunu" söyledi.

AA
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AB'den Trump yönetimine ilk mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız
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Metsola, Strazburg'da bulunan AP Genel Kurulunda düzenlenen yılın ilk oturumları başlangıcında ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump'ın yemin ederek bugün görevine başlayacağını anımsattı.

Avrupa ve ABD arasındaki bağın "barış, güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu" belirten Metsola, "Zorluklarla karşılaşacak olsak da Avrupa'nın bugün herkes için olumlu bir sonuç elde etmek üzere çalışmaya hazır olduğunu biliyorum. Hepimizin karşı karşıya olduğu jeopolitik gerçekler, ortak değerlerimizin rehberliğinde yenilenmiş bir transatlantik ittifakı gerektirecektir." diye konuştu.

Metsola, AB ile Trump liderliğindeki yeni yönetiml işbirliğini güçlendirme mesajı vererek, "Avrupa, istikrar, fırsat ve umut dolu bir dünyayı şekillendirmek üzere dost ve ortak olarak bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.

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