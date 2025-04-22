ABD'nin Oklahoma eyaletini sel ve fırtına vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Sel ve fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti

Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyalette meydana gelen sellerin en az 10 evde hasara yol açtığı kaydedildi.