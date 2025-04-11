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Aktivistler, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto için büyükelçilik havuzuna kırmızıya boyadı

İngiltere'de Greenpeace aktivistleri, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto etmek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği önündeki havuza kan kırmızısı boya attı. Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için düzenledikleri protestonun ardından 6 kişinin mala zarar verme ve mala zarar vermek için komplo kurma şüphesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Aktivistler, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto için büyükelçilik havuzuna kırmızıya boyadı
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Çevreci örgüt Greenpeace İngiltere, yaptığı açıklamada, 12 aktivistin ABD'nin İsrail'e silah satışının Gazze'de yol açtığı ölüm ve yıkıma dikkati çekmek amacıyla ABD büyükelçiliğini kısmen çevreleyen havuza 300 litre kan kırmızısı boya attıklarını bildirdi.

"Greenpeace İngiltere, ABD ve İngiltere hükümetlerini İsrail'e silah satışını derhal durdurmaya çağırıyor"

Açıklamada, "Greenpeace İngiltere, ABD ve İngiltere hükümetlerini İsrail'e silah satışını derhal durdurmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin İsrail'e sağladığı askeri destek gerekçesiyle Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğu vurgulandı.

6 aktivist gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada da aktivistlerin Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için düzenledikleri protestonun ardından 6 kişinin mala zarar verme ve mala zarar vermek için komplo kurma şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

"Protesto arazideki 1,5 milyon galonluk su kaynağına zarar verdi"

ABD'nin Londra Büyükelçiliği Sözcüsü de yaptığı açıklamada, protestonun arazideki 1,5 milyon galonluk su kaynağına zarar verdiğini ve yerel çevre kaynağının boşa harcandığını savundu.

Buna karşın, çevreci örgüt, kullanılan boyanın toksik olmadığını, biyolojik olarak parçalanabilen, insan, vahşi yaşam veya çevre için herhangi bir risk oluşturmayan gıda sınıfı havuz boyası olduğunu belirtti.

Örgüt, aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, bunun "İngiltere'de protesto hakkının saldırı altında olduğunun bir başka kanıtı" olduğunu kaydetti.

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