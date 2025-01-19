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Almanya Başbakanı Scholz'dan Elon Musk'a eleştiri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Elon Musk'ın aşırı sağ partilere verdiği desteği "Bizi asıl endişelendirmesi gereken, Elon Musk gibi medyada güçlü bir adamın Avrupa'da, örneğin İngiltere'de, Almanya'da ve diğer birçok ülkede aşırı sağcı partilere destek vermesidir." sözleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi
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Almanya Başbakanı Scholz'dan Elon Musk'a eleştiri
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Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Schwalbach am Taunus kentinde düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bizi asıl endişelendirmesi gereken, Elon Musk gibi medyada güçlü bir adamın Avrupa'da, örneğin İngiltere'de, Almanya'da ve diğer birçok ülkede aşırı sağcı partilere destek vermesidir." dedi.

Scholz, "Muhafazakar medya sahiplerinin, sosyal demokrat siyasetçilere karşı şiddetli kampanyalar yürütmesi yeni bir şey değil. Bu her zaman oldu." ifadelerini kullandı.

23 Şubat'taki genel seçimden sonra Sol Parti ya da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisi ile olası bir koalisyon kurulması fikrine temkinli yaklaşan Scholz, burada önce hangi partinin Federal Meclise gireceğini görmenin önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'da hükümet kurarken bazı şeylerin pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizen Scholz, bunlar arasında transatlantik işbirliği ve NATO, Avrupa Birliği ve Batı değerlerine bağlılık ve demokrasinin yer aldığına işaret etti.

Ne olmuştu?

ABD'li iş adamı Elon Musk, Almanya ve İngiltere'nin iç siyasetine yönelik yorumlar yapmıştı.

Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

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