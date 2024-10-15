Almanya istihbaratı: "Rusya 2030'a kadar NATO'ya saldırabilir"

Almanya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın 2030'un sonuna kadar NATO'ya karşı "bir saldırı gerçekleştirebileceğini" söyledi.

Kahl bu açıklamayı Pazartesi günü Berlin'de Federal Meclis Kontrol Komitesi'nin yıllık oturumunda yaptı. "Hoşumuza gitse de gitmese de Rusya ile doğrudan bir çatışma içindeyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "düşmanını uzun zaman önce ilan ettiğini" ve "NATO ile doğrudan askeri çatışmanın (Rusya için) bir seçenek haline geldiğini" söyledi.

Toplantıya Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ve Askeri Karşı İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Martina Rosenberg de katıldı.

"Rusya istihbarat servisleri agresif"

Bu üç yetkili de NATO ve Almanya'nın geleceğine yönelik potansiyel tehlikeden bahsederken, Haldenwang Rusya'nın faaliyetlerinin "son aylarda herkes için bir uyanış çağrısı olması gereken bir düzeye ulaştığını" kaydetti.

Rusya'nın istihbarat servislerinin "agresif" eylemlerde bulunduğu, "casusluk" ve "sabotajı" ölçek ve şiddet bakımından arttırdığı vurgulandı.

Kısa bir süre önce göreve gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ekim ayında Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında örgütün Ukrayna'ya verdiği desteği yinelemişti.

Gazetecilere verdiği demeçte Ukrayna'nın NATO'nun "tam üyesi olduğu günün geleceğini" ve Moskova'nın ülkede "yasa dışı bir savaş" sürdürdüğünü söylemişti.

Haziran ayında Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'in iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini ve güvenlik durumunun "gergin düzeyde" olduğunu aktarmıştı.

O dönemde Faeser, Ukrayna'daki savaşın "Avrupa'da barış ve düzeni sorgulatmaya" devam ettiğini ve Kremlin'in istihbarat servislerinin Almanya'da faaliyette bulunduğunu belirtmişti.