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Almanya'da bankaya giren bıçaklı şahıs, bir kadını rehin aldı!

Almanya’da Hessen'e bağlı Rimbach kasabasında, bir Volksbank şubesinde bıçaklı bir şahıs tarafından en az bir kadın rehin alındı. Yerel polis, kadının zorla alıkonulduğunu ve olayın halen devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Almanya'da bankaya giren bıçaklı şahıs, bir kadını rehin aldı!
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Almanya'nın Rimbach kasabasında bir Volksbank şubesinde bıçaklı bir şahıs, en az bir kadını rehin aldı.

Yerel polis, kadının "iradesi dışında" alıkonulduğunu doğruladı.

Olay yerine özel kuvvet ekipleri sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şehir içi ulaşım geçici olarak durduruldu ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi.

Polisin operasyonu devam ederken, şahsın motive ve taleplerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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