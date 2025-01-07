Kuş gribinden ilk ölüm gerçekleşti: Çok sayıda pozitif vaka var

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir kişi, H5N1 olarak bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ABD'de kuş gribiyle bağlantılı olarak bilinen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Louisiana Sağlık Bakanlığı (LDH), eyalette başka H5N1 vakalarına rastlanmadığını ve insanlara bulaşma riskine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

66 kişi pozitif

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de toplam 66 kişi H5N1 için pozitif test verdi. H5N1, dünya genelinde milyonlarca yabani ve evcil kuşun ölümüne neden oldu ve ABD'de yaklaşık bir yıldır süt inekleri arasında dolaşıyor.

İnsanlardan bulaşabilir mi?

Louisiana'daki kişiden toplanan örneklerin genetik analizi, bu kişinin D1.1 genotipi ile enfekte olduğunu ortaya koydu. Bu genotip, son zamanlarda yabani kuşlarda tespit edilen virüslere benzerken, sığırlar arasında yayılan versiyondan farklı.

Virüsün insanlar arasında bulaşabildiğine dair bir kanıt ise bulunmuyor.

Nasıl bulaştı?

Hayatını kaybeden kişi, ölü kuşlarla temas ettikten sonra virüsü kaparak aralık ayında hastaneye kaldırıldı. ABD'deki ilk ciddi kuş gribi vakası olan bu olayda 65 yaşın üzerinde olduğu belirtilen hastanın ağır solunum yolu semptomları yaşadığı kaydedildi.