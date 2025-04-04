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Almanya'dan İsrail’e Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçın" çağrısı

Almanya, İsrail'den "Suriye'deki askeri operasyonlardan kaçın" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'dan İsrail’e Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçın" çağrısı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amelie Tittel, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Almanya, İsrail’e Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçınma" çağrısı yaptı

Tittel, "İsrail’in askeri tedbirlerinin uluslararası hukuka ne ölçüde uygun olduğu bilinmediği sürece İsrail'i acilen bu askeri operasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriyeliler için en önemli önceliğin Suriye'de uzun vadeli istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu belirten Tittel, bunun tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade etti.

Tittel, Almanya'nın İsrail ile Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, "Batı Şeria da Filistin topraklarının bir parçasıdır ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin de parçası olacaktır." diye konuştu.

Ayrıca Tittel, Gazze'de insani yardım sevkiyatı üzerindeki ablukanın kaldırılması ve sivil halkın korunması çağrısında da bulundu.

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