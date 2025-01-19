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Anket: Biden, son yıllardaki en düşük kamuoyu desteğiyle başkanlığa veda ediyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden, ülkesinin son dönemlerdeki en düşük kamuoyu destek oranına sahip başkanı olarak görevine veda etmeye hazırlanıyor.

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Anket: Biden, son yıllardaki en düşük kamuoyu desteğiyle başkanlığa veda ediyor
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CBS News ile YouGov tarafından 15-17 Ocak'ta yapılan ankette, katılımcılardan Biden yönetimini değerlendirmeleri istendi.

Anket sonuçları, ABD'lilerin büyük kısmının, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadığını oraya koydu.

Katılımcıların yüzde 60'ı, 4 yıl önce Biden göreve ilk geldiği zaman başkanlık performansından ve yönetimden memnun olduğunu ifade etti.

Ancak 4 yıllık görev süresi boyunca düzenli olarak kamuoyunun desteğini yitiren Biden'a destek oranı, görev süresinin sonlarında yaklaşırken önemli ölçüde düştü.

Ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 37'si görevini teslim etmeye hazırlanan Biden'ın başkanlık dönemindeki performansını onayladığını belirtti.

Öte yandan katılımcıların yüzde 63'ü, Biden'ın başkanlık performansından "memnun olmadığını" dile getirdi.

Biden'a destek oranı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 2021'de görevden ayrılırken sahip olduğu söz konusu orandan bile daha düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca Biden, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın görev sürelerini tamamladıktan sonraki kamuoyu destek oranlarının da altında kaldı.

Ankette Biden'dan daha düşük destek oranına sahip olan tek başkan yüzde 22 ile eski ABD Başkanı George W. Bush oldu.

Biden'ın kamuoyu destek oranındaki bu düşüş, ekonomik, enflasyon, dış politika ve iç siyasi sorunlara dayandırıldı.

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