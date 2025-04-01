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Aşırı yağış Yunan adalarını vurdu! Araçlar sürüklendi, eğitime ara verildi

Ege Denizi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Yunan adalarını da vurdu. Paros adasında sokaklar göle döndü. Birçok Yunan adasında da eğitime ara verildi.

Haber Merkezi
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Aşırı yağış Yunan adalarını vurdu! Araçlar sürüklendi, eğitime ara verildi
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Sel otomobilleri sürükledi, evleri su bastı, yollar kapandı. Tüm bunlar iki saat içinde oldu. Yunanistan'ın turistik adalarını fırtına ve sel vurdu.

Paros adasındaki balıkçı köyü Naoussa'da bir derenin taşmasının ardından ev ve işyerlerini su bastı. Sel, yaklaşık 40 aracı sürükledi. Sokaklar göle döndü.

Sel nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak maddi hasar büyük.

NTV'de yer alan habere göre, Paros belediye başkanı, yolların açılması için iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Turistik Mikanos adasından da benzer görüntüler geldi. Yetkililer, özellikle Paros ve Mikonos sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Birçok adada da eğitime önlem amacıyla ara verildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi saatte 74 kilometreye varan fırtınanın etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyor. Yunanistan'ı eylül ayında vuran daniel fırtınasında 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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