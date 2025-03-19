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Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu için acil toplantı talep edilecek

Yerel yönetim yetkilisi ve Türkiye raportörleri açıkladı. Avrupa Konseyi'nde, gözaltına alınan İmamoğlu için acil toplantı talep edilecek.

Haber Merkezi
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Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu için acil toplantı talep edilecek
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve Türkiye’deki yerel ve bölgesel demokrasiye ilişkin İsviçre ve Britanya'dan raportörler David Eray ve Bryony Rudkin ortak imzayla yayımladıkları açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi'nde acil oturum talep edilecek

"Üç ayrı seçimde de İstanbullular açık bir şekilde Başkan İmamoğlu’na güvendi ve bu baskılar sadece halkın iradesine karşı gelmek şeklinde görülebilir" denilen açıklamada Avrupa Konseyi'nde 24 Mart Pazartesi günü acil oturum talep edileceği duyuruldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve Türkiye’deki yerel ve bölgesel demokrasiye ilişkin İsviçre ve Britanya'dan raportörler David Eray ve Bryony Rudkin imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figür üzerindeki baskıyı, demokratik yollarla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Özellikle de bu gözaltı, İmamoğlu’nun partisi CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiği ve İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı şartlarından biri olan diplomasını iptal etme kararını izlediği için.

Üç ayrı seçimde de İstanbullular açık bir şekilde Başkan İmamoğlu’na güvendi ve bu baskılar sadece halkın iradesine karşı gelmek şeklinde görülebilir."

"Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz" denilen açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınmasının 24 Mart Pazartesi günü kongre başkanlık divanı toplantısında gündeme getirileceği vurgulandı. Ayrıca "Başkanlık divanı, önümüzdeki hafta Strazburg’daki kongre oturumunda Türkiye’deki belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanan acil bir tartışma yapılması önerisini karara bağlamalıdır.” denildi. 

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