Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Milletvekilleri ve belediye başkanları video mesaj gönderdi

Avrupa Parlamentosu'nun bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarından, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı geldi. Avrupalı milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şehirleri arasında bir işbirliği ağı olan Eurocities Başkanı, İtalya ve Fransa’dan belediye başkanları da karara video mesaj yoluyla tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla video-mesaj yayınlandı.

Avrupa şehirleri arasında bir işbirliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Cecilia Strada, Brando Benifei, Pier Francesco Maran, İtalya Parlamentosu milletvekilleri Federico Gianassi ve Roberto Speranza ile Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, çektikleri videoda, teker teker "Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız" dedi.