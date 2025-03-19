İYİ Parti 81 il başkanından açıklama: Darbe dönemini aratmayan saçmalığı sokak sokak anlatacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasınım ardından 81 il başkanını olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama

Ankara’da bir otelde yapılan toplantıya, il başkanları ve divan üyeleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz"

"Bizler, Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı, millet iradesini her iradenin üzerinde gören, hukukun ve demokrasinin, hava gibi, su gibi ihtiyaç olduğu gerçeğini haykıran il başkanları olarak, siyasi tarihimizin bu kara gününde, İYİ Parti’nin 81 il başkanı olarak, milletimizin iradesiyle seçilen Sayın İmamoğlu’nun, demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz.

İYİ Parti İl Başkanları olarak bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantımızda, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı hayati ve tarihi uyarılarını dikkatle dinledik. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, İYİ Parti, Cumhuriyete, demokrasiye, hukuka, bunun yanında, toplumsal bir sözleşme olan anayasa ve yasalara bağlı siyaset anlayışıyla, bu değerlerimiz hilafına atılan ve atılacak her adımın karşısındadır.

"Darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı milletimize anlatacağız"

Bizler, Türkiye’nin her köşesinde siyaset yapan İl Başkanları olarak, milletimizin sıkıntıları ve kaygılarının en yakın tanıklarıyız ve Türk milleti büyük zorluklarla mücadele ederken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin, şahsi ikballeri ile ilgili hesaplar peşinde olduklarının da en yakın şahitleriyiz. Bugün İYİ Parti Grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını, ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul’da, bu sabah şafak vakti yaşanan ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı, il il, ilçe ilçe, sokak sokak milletimize anlatacağız.

"İktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir. Türkiye’nin ve Türk milletinin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, genel başkanımızın bu uğurda atacağı her adımda, her saniye arkasında ve ardında olmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; ‘Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir’. İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki; bu zorbalık karşısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu gibi dik duracağız. Susmayacağız. Korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz."