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AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasına ilişkin "Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz
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AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasının doğru olmadığını söyledi.

"Kırılgan olan ekonomimize zarar veriyor"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir. Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir.

Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz. Herkesten önce iktidar, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır."

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