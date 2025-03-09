Avrupa’da savaş alarmı: Tüm yetişkin erkekler askeri eğitime alınacak

Avrupa’da Ukrayna-Rusya barışı adımları sonrasında kritik adımlar atılıyor. Rusya’nın Ukrayna’da bazı bölgelerde kontrolü alması ihtimaline karşı Polonya dikkat çeken bir adım atıyor.

Polonya tüm yetişkin erkekleri askeri eğitime alacak!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek için her yetişkin erkeğe askeri eğitim verileceğini duyurdu.

Eğitim zorunlu askerlik kapsamında olmayacak ve halk için “bir yük oluşturmayacak” şekilde planlanacak. Bazı kadınlar da eğitime katılabilecek.

Tusk, Avrupa’nın kendi savunmasını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO müttefikleriyle nükleer silah paylaşımı teklifini temkinli bir şekilde karşıladığını belirtti.

“Erkekler asker olmalı ve hatta ölüme göze alabilmeli"

"Avrupa’da değişen güvenlik ortamına" dikkati çeken Tusk, ülkedeki tüm yetişkin erkekleri kapsayacak geniş çaplı bir askeri eğitim programı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Polonya'nın en büyük muhalefet partisi lideri Jaroslaw Kaczyński, toplumda savaşçı bir zihniyetin teşvik edilmesi gerektiğini savunarak, "Erkekler asker olmalı ve hatta ölüme göze alabilmeli" dedi.

Savunma harcamalarını arttırıyor

Polonya, anayasal bir değişiklikle savunma harcamalarını GSYİH'nin %4’üne çıkarmayı planlıyor.

Avrupa’da zorunlu askerliğe dönüş tartışmaları hız kazanırken, Almanya’daki yeni muhafazakâr hükümet de bu yönde adımlar atmayı değerlendiriyor.