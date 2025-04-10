Avustralya, Trump'ın vergilerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti

ABC News'ün haberine göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'in Kanberra Büyükelçisi Şiao Çian'ın ABD'ye karşı "el ele verme" önerisini değerlendirdi.

"Çin açık ara en büyük ticaret ortağımız"

Albanese, Avustralya'nın Çin ile önemli ticaret ilişkisi olduğunu belirterek "Çin açık ara en büyük ticaret ortağımız." dedi.

Ticaretlerinin yüzde 80'inin ABD'yi içermediğine dikkati çeken Albanese, Avustralya'nın "kendi adına konuşacağını" söyledi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles da Pekin'in tarifelere karşı "el ele verme" önerisini geri çevirdi.

Marles, Kanberra'nın çıkarları doğrultusunda Endonezya, Hindistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri ile daha güçlü bağlar kurmaya odaklanacağını belirtti.

"Çin'in elini tutacağımızı sanmıyorum." diyen Marles, Çin'e olan bağımlılıklarını azaltarak Avustralya'nın ekonomisini güçlendireceklerini ifade etti.

Marles, Çin ve ABD arasında da bir ticaret savaşı görmek istemediklerini dile getirdi.

Çin'in Kanberra Büyükelçisi Şiao, The Sydney Morning Herald gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ABD'nin "hegemonik davranışlarını" durdurmanın tek yolunun işbirliğini güçlendirmek ve bu kapsamda Çin'in Avustralya ile değişimlere karşı birlikte yanıt vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

ABD-Çin tarife gerilimi

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş ve ABD ile Çin birbirlerine misilleme olarak ek tarifeler uygulayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 9 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını belirtmişti.