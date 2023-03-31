Belarus'tan nükleer açıklaması: Altyapı hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü yaptığı Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırılacağına yönelik açıklamalarının ardından bugün de Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan açıklama geldi.

Belarus'un Devlet Başkanı Alexander Lukashenko yaptığı açıklamada, Belarus'a Rus menşeili nükleer silahların yerleştirilmesine yönelik bütün altyapı ihtiyacının hazır olduğunu belirterek, nükleer potansiyel dahil olası tüm şekillerle egemenliklerini koruyacakları açıklamasında bulundu.

Yaptığı açıklamada özellikle Polonya'nın, Belarus'a yönelik işgal planları olduğunu ve Belarus'un kendisini her şekilde savunacağına dikkat çeken Alexander Lukashenko, bu savunma için nükleer dahil bütün seçeneklerin masada olduğunun altını çizdi.

Cuma günkü konuşmasında Lukashenko, Ukrayna'da derhal ateşkes ve kalıcı bir barış anlaşması için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın kendisini tehdit altında hissederse “en korkunç silahı” kullanmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.