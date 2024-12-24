  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
Takip Et

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Belçika'da, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
Takip Et

Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi.

Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, şahsın, teşhisten önce kendini izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke çapında alınan önlemler neticesinde virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü duyuruldu. Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlarından daha bulaşıcı nitelikte olduğu aktarıldı.

Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.

 

İran'da enerji krizi büyüyor! "Tasarruf yapanlara para ödülü verilsin"İran'da enerji krizi büyüyor! "Tasarruf yapanlara para ödülü verilsin"Enerji

 

NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandıNASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandıTeknoloji

 

 

 

Dünya
Trump'ın oğlu Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: 'Geri döndük' diyerek paylaştı!
Trump'ın oğlu Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: 'Geri döndük' diyerek paylaştı!
Çin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdı
Çin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdı
İran'da sosyal medya yasağı kararı: WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
İran'da sosyal medya yasağı kararı: WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
Noel pazarı saldırganı o paylaşımla saldırının sinyalini vermiş
Noel pazarı saldırganı o paylaşımla saldırının sinyalini vermiş
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere açık tehdit: Liderlerini hedef alacağız
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere açık tehdit: Liderlerini hedef alacağız
AFAD duyurdu: Musul'da deprem
AFAD duyurdu: Musul'da deprem