Beyonce, 'Freedom' şarkısını izinsiz kullandığı için Trump'a ihtarname gönderdi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibinin sosyal medya için hazırladığı bir videoda 'Freedom' adlı şarkısını izinsiz kullandığı için yasal işlem başlatacağını bildirdi.

Şarkıcı daha önce yaptığı bir açıklama ile söz konusu şarkının Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasının resmi şarkısı olacağını doğrulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli müzik dergisi Rolling Stone'daki makaleye göre, şarkıcının plak şirketi, Trump'ın sözcüsü Steven Cheung'un eski başkanın bir uçaktan inerken arka planda 'Freedom' şarkısının çaldığı ve artık silinmiş olan bir videosunu X'te yayınlamasının ardından Trump kampanyasına bir ihtarname gönderdi.

Kamala Harris, 'Freedom' eşliğinde yürümüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, temmuz ayında Başkan Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde adaylıkta çekileceğini açıklamasından bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığında 'Freedom' şarkısı eşliğinde yürümüştü.

Ayrıca Harris'in ilk kampanya videosu Beyonce'nin 2016'da çıkardığı 'Lemonade' albümünde yer alan şarkısı eşliğinde çekildi.

Aktör Jeffrey Wright tarafından seslendirilen videoda şu sözler yer alıyor: "Ne tür bir Amerika istiyoruz? Bölünmüş, öfkeli, depresif bir Amerika mı? Hadi ama! Biz Amerikalıyız! Faşizm mi? Biz onu fethettik. Ay'ı? Üzerine indik. Gelecek mi? Onu inşa ediyoruz. Özgürlük mü? Kimse onu daha fazla sevemez."

Beyonce, Harris'i Başkanlık için açıkça desteklememiş olsa da, CNN tarafından bildirilen söylentilere göre, Demokratik Ulusal Kongre'nin son gecesinde sahne alabilir.

Trump'ın izinsiz şarkı kullanımları ilk değil

Trump, kampanya mitinglerinde sanatçıların izni olmadan şarkılarını kullanmasıyla biliniyor. Şu ana dek Tom Petty, Neil Young, The Rolling Stones'dan Adele, Bruce Springsteen ve Sinead O'Connor'a kadar çok sayıda şarkıcı, politikacıya ihtarname gönderdi.

Daha geçen hafta merhum şarkıcı Isaac Hayes'in mirasçıları 134 telif hakkı ihlali nedeniyle Trump'a dava açtı. Bu ay hem Fransız sanatçı Woodkid hem de Celine Dion, Trump'ın mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığını açıkladı.

Dion'un Oscar ödüllü 'Titanic' filmindeki şarkısı 'My Heart Will Go On' Montana'daki bir mitingde kullanıldı.

Dion'un ekibi bunu kınayarak, Trump'ın şarkı seçimini sorguladı: "Gerçekten, bu şarkı mı?"

Art arda yaşanan bu ihlaller, Trump ve kampanya ekibinin kültür konusunda öz farkındalığa sahip olmadıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.