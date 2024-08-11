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Biden’dan Trump mesajı: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump hakkında yaptığı açıklamada, “O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike” dedi.

AA
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Biden’dan Trump mesajı: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike
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ABD Başkanı Joe Biden, CBS News’e röportaj verdi.

Biden, röportajında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.

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