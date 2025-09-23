  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian: Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefikidir
Takip Et

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian: Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefikidir

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jan Marian, ülkesinin Türkiye ile yakın temas içinde olduğunu kaydederek Ankara'yı "hayati NATO müttefiki" olarak tanımladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian: Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefikidir
Takip Et

Marian, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ülkesinin başkenti Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Marian, Çekya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Balkanlardaki durum gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian: Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefikidir - Resim : 1"Türkiye'nin NATO'daki rolünü 'çok değerli' görüyorum"

AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yeri ve Filistin meselesine ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Marian, ülkesinin, Türkiye'nin NATO'daki rolünü "çok değerli" gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki rolünü kavradıkları ve "hayati bir NATO müttefiki" olarak gördükleri mesajını veren Marian, Ankara'nın Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemine atıfta bulundu.

Marian, ülkesinin Filistin meselesinde "güçlü bir şekilde" iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Marian, ayrıca İsrail'i tarihsel ve uzun vadeli ortakları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

TÜRKONFED ve İş Bankası, ABD’de girişimci kadınları gündeme taşıdıTÜRKONFED ve İş Bankası, ABD’de girişimci kadınları gündeme taşıdıİş Dünyası
Yabancı yatırımcı Türkiye’ye mesafeliYabancı yatırımcı Türkiye’ye mesafeliEkonomi

 

Dünya
Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris: Biden'ın Gazze duruşu yetersizdi
Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris: Biden'ın Gazze duruşu yetersizdi
Polonya’dan Rusya’ya: Uçağınız düşürülürse sızlanmayın
Polonya’dan Rusya’ya: Uçağınız düşürülürse sızlanmayın
ABD'nin 100 bin dolarlık vize ücreti maliyetleri artıracak! Teknoloji sektörü alarmda
ABD'nin 100 bin dolarlık vize ücreti maliyetleri artıracak! Teknoloji sektörü alarmda
Massive Attack'ten Spotify boykotu! Şarkılarını platformdan kaldırttı
Massive Attack'ten Spotify boykotu! Şarkılarını platformdan kaldırttı
İsrail'in saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi
Havada dron paniği: Kopenhag ve Oslo havalimanlarında seferler durdu
Havada dron paniği: Kopenhag ve Oslo havalimanlarında seferler durdu