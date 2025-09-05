Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!

İngiltere’de skandal bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 48 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper, cinsel saplantısı nedeniyle bacaklarını buzla dondurarak ampute ettirdi. Ancak gerçeği gizleyen cerrah, bacaklarının enfeksiyon sonucu kesildiğini öne sürerek sigorta şirketini yanılttı ve yaklaşık 500 bin dolar haksız kazanç elde etti.

Mahkeme paranın iadesine karar verdi

Gerçek ortaya çıkınca tutuklanan cerrahın duruşması Truro Kraliyet Mahkemesi'nde görüldü. Kendisine yöneltilen iki sigorta dolandırıcılığı suçunu kabul eden cerrah, 32 ay hapis cezası aldı. Ayrıca haksız kazançla elde ettiği parayı iade etmesi istendi.

2019'da bacaklarını kesti

Mart 2023'te görevden alınmadan önce yıllarca Royal Cornwall Vakıf Hastanesi'nde çalışan Hopper, 2019 yılında kuru buzla bacaklarını dondurmuştu. Bacakları kurtarılamayacak hale geldiği için ampütasyon yapılmıştı.

Sonrasında sigorta şirketlerine sepsis nedeniyle bacaklarının kesildiği beyanında bulunan cerrah, 466 bin sterlinden fazla ödeme aldı. Hopper bu parayı karavan, jakuzi, odun sobası ve ev tadilatı için kullandı.

Gördüğü ilgiden memnun

Bu süreçte Avrupa Uzay Ajansı'nın engelli astronot arayışında kısa listeye giren Hopper ampütasyon sonrası BBC'ye verdiği röportajda gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Doktorluk diploması elinden alındı

Gerçekler ortaya çıkınca Hopper'ın doktorluk diploması Aralık 2023'te elinden alındı ve eşi de boşanma davası açtı.

Hastaları şüpheye düştü

Hastane yetkilileri, Hopper'ın işlediği suçların mesleki uygulamayla ilgili olmadığını ve hastalar için risk teşkil etmediğini söyledi.

Ne var ki başta ampütasyon geçirenler olmak üzere bazı eski hastalar tedavilerinin gerekli olup olmadığını sorgulamaya başladı.