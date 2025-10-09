  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Takip Et

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Takip Et

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı, Mısır'a göç ettiTekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı, Mısır'a göç ettiŞirket Haberleri
Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Ekonomi
Johnson & Johnson’a tazminat cezası: Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?Şirket Haberleri
Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Gündem

 

Dünya
Discord kullanıcıları şokta! 70 bin kişinin kimlik fotoğrafları sızdırıldı mı?
Discord kullanıcıları şokta! 70 bin kişinin kimlik fotoğrafları sızdırıldı mı?
Son dakika... Gazze'de tarihi barış anlaşması imzalandı
Gazze'de tarihi barış anlaşması imzalandı
Pentagon’un Kirk yorumu yapan personel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi
Pentagon’un Kirk yorumu yapan personel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi
Yaşayan bir insana genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi
Yaşayan bir insana genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi
Kremlin: Putin ve Aliyev bugün bir araya gelecek
Kremlin: Putin ve Aliyev bugün bir araya gelecek
Guns N’ Rose solisti konserde Filistin bayrağı açtı
Guns N’ Rose solisti konserde Filistin bayrağı açtı
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem