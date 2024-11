Dakika dakika ABD Başkanlık seçimleri | Salıncak eyaletlerden üçünü kazanan Trump zaferini ilan etti

Amerikalılar dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

50 eyalet 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu'nda nüfusları oranında temsil ediliyor. En az 270 delegenin desteğini alan aday başkan seçiliyor.

ABD'de 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 34 üyesi için de seçim yapılıyor.

Seçimin akıbetini çekişmeli yedi ‘salıncak’ eyalet belirliyor: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

İşte 2024 ABD Başkanlık seçimlerinden anlık gelişmeler...

10:30 Trump'tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Zafer konuşması yapan Trump, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar gelmiş en büyük politik hareket. Ve şimdi daha da önemli bir noktaya evriliyor bu hareket çünkü göreceksiniz nasıl iyiye evrilecek bu hareket. Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu.

Amerika'nın altın çağı olacak

Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum. Sizin için mücadele edeceğim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak.

Harika bir duygu bu. Benim yanımda duran insanları, bu yolculuğu benimle birlikte geçirdiğiniz için çok mutluyum. Bu hayatımın en önemli anlarından biri. Amerika bize çok önemli bir görev verdi, daha önemlisi bu görevi geri aldık. Senato'yu yeniden kazandık. Her yerde kazandık, her yerde güçlendik. Buna mega hareket diyoruz.

ABD'nin yeni seçilmiş başkan yardımcısını da tanıtmak istiyorum. O gerçek bir sağcı, düşman tarafına git orada çalış dedim."

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sayın Başkan bu yolculukta size eşlik etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim, çok mutluyum. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ABD tarihindeki en büyük ekonomik dönüşü size yaşatacağız"

Sınırlarımızı kapatacağız

Daha sonra tekrar mikrofonu alan Trump, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sınırlarımızı kapatacağız, ülkemize bu insanların gelmemesini sağlayacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler.

Yeni bir yıldızımız var. Adı Elon (Musk). Bu akşam beraberdik hatta iki haftayı beraber geçirdik Pennsylvania'da...

Vergileri indireceğiz, borçları kapatacağız

Biz bunu size geri ödeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde geri ödeyeceğiz. Ve bunu da Amerikan halkının kontrolü yeniden ele almasının günü olarak kayda geçireceğiz. Vergileri indireceğiz, borçları kapatacağız. Biz harika insanlara sahibiz. Bu kampanya pek çok açıdan tarihi oldu. Genç Amerikalı kadınlar, erkekler oy verdi. Sendikalardan geldiler, Hispanik Amerikalar, Müslüman Amerikalılar herkes geldi, herkes. Sağduyunun platformunu oluşturduk.

Savaşları durduracağım

Güvenli bir ülke, iyi bir eğitim istiyoruz. 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu, ben savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi ve özgürlük için de önemli bir gün.

Amerika'yı yeniden büyük yapabiliriz

Öncelikle Amerika'yı öne koymayı başaracağız. Biz Amerika'yı yeniden büyük yapabiliriz. Asla sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım."

10:23 Trump, salıncak eyaletlerden Pensilvanya'yı da kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, salıncak eyaletlerden Pensilvanya'yı kazandı.

Trump, Pensilvanya'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 19 delegesinin tamamını kendi hanesine yazdırdı.

10:00 Fox News: ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump

ABD'de Associated Press, CBS, The New York Times, CNN International ve Washington Post gibi yayın organları henüz kesin sonucu duyurmadı ancak Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News yeni başkanı ilan etti.

Fox News, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olduğunu duyurdu.

09:08 Harris konuşmasını iptal etti, Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

09:06 Salıncak eyaletlerden Georgia'da da Trump kazandı

Salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi. Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

Georgia'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 11 bin 779 fazla oy alarak seçimi yüzde 49,24'e karşılık yüzde 49,47 ile kıl payı kazanmıştı.

08:55 Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı

Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. Şu ana kadar Senato'daki sandalye sayısını Demokratlar 42'ye, Cumhuriyetçiler 51'e yükseltti.

08:40 Trump, seçim karargahına gidiyor

Donald Trump'ın birazdan seçim karargahında konuşma yapması bekleniyor.

08:20 Harris'ten ekibine: Gidip biraz uyuyun

Kamala Harris'in kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, çalışanlara 'Şimdiye Kadar Gördüklerimiz' başlıklı mail gönderdi.

"Her zaman bildiğimiz gibi, bu çok ince bir yarış" diyen Dillon, salıncak eyaletlerdeki sonuçların muhtemelen gecenin ilerleyen saatlerine kadar belli olmayacağını belirterek şunları yazdı:

"Bildiğimiz şey, bu yarışın sabahın erken saatlerine kadar netleşmeyeceği. Daha fazla bilgi edindikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bu gece önümüzde olanı bitirelim, biraz uyuyalım ve yarın güçlü bir şekilde bitirmeye hazırlanalım."

08:00 Delege sayılarında son durum

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 230 delegeye ulaşmış durumda. Demokrat aday Kamala Harris ise 205 delegeye sahip.

07:55 Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kim ne kadar sandalye kazandı?

ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.

Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.

07:43 ABD'nin büyük bölümünde sandıklar kapandı

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

07:27 Salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

North Carolina’da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.

07:20 Harris, Oregon'u kazandı

Demokrat aday Harris, 8 delegeye sahip Oregon'u kazandı.

07:17 Harris, California'yı, Trump Idaho'yu kazandı

CNN'in tahminlerine göre Donald Trump Idaho'yu kazanacak. Eyaletin 4 seçmen oyu var.

Yine CNN'in tahminlerine göre Kamala Harris de California'yı kazanıyor.

Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.

07:08 Trump 214, Harris 179 delege kazandı

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.

Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho eyaletlerinde 214 delege kazandı.

Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 179 delegeyi hanesine yazdırdı.

07:03 New York Times: Trump kazanmaya çok yakın

ABD Başkanlık Seçimleri'nde oy sayım işlemleri devam ederken New York Times, saat 7:03 itibariyle Trump’ın seçimi kazanma olasılığını yüzde 89 olarak güncelledi. Gazetenin tahminlerine göre Trump’ın 278, Harris’in ise 260 delege kazanması bekleniyor, bu da Donald Trump’ı yeniden Beyaz Saray’a taşıyabilecek bir sonuç...

06:45 Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

06:40 Trump; Ohio, Iowa ve Kansas'ı kazandı

CNN, Trump'ın Ohio, Iowa ve Kansas'ta kazandığını bildirdi.

Ohio 17, diğerleri 6'şar seçim oyuna sahip.

06:30 40 eyalette sandıklar kapandı

06:30 Salıncak eyaletlerde son durum ne?

ABD'nin gözü 7 salıncak eyalette: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

Trump, Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania’da önde gözüküyor.

Şu ana kadar Georgia’da oyların yüzde 81’i, Kuzey Carolina’da yüzde 71’i ve Pennsylvania’da oyların yüzde 51’i sayıldı.

Trump, 2016 ve 2020’de Kuzey Carolina’yı kazanmıştı.

06:22 The New York Times: Trump'ın kazanma ihtimali yüzde 80

The New York Times gazetesi Trump'ın seçimi kazanma ihtimali yüzde 80 olarak güncelledi

06:20 Trump'ın başkan olmak için 72 delegeye ihtiyacı var

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 27’sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 198, rakibi Harris ise 109 delege kazandı.

06:19 Biden’dan Demokrat adaylara tebrik telefonu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre mevcut başkan Joe Biden, seçimleri kazanan çok sayıda Demokrat adaya tebrik telefonu açtı.

Biden, Lisa Blunt Rochester, Andy Kim, John Carney ve Josh Stein ile görüştü.

06:11 Sarah McBride: Temsilciler Meclisi’nin ilk trans milletvekili

Delaware Eyalet Senatörü Sarah McBride, ABD Temsilciler Meclisi’ne seçilen ilk LGBTİ+ oldu.

McBride, X hesabından yaptığı açıklamada, “Teşekkürler Delaware! Oylarınız sayesinde Kongre’nin bir sonraki üyesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

McBride, 34 yaşında.

06:00 Nevada, Utah ve Montana’da sandıklar kapandı

Nevada, Utah ve Montana’da sandıklar kapandı.

Nevada, çekişmeli olarak nitelendirilen 7 salıncak eyaletten biri.

05:59 Harris’in seçim gecesi etkinliği Howard Üniversitesi’nde coşkuyla devam ediyor

Kamala Harris’in kampanyasının destekçileri için düzenlediği seçim gecesi etkinliği Howard Üniversitesi’nde coşkulu bir atmosferde devam ediyor. Kutlamalar dans, tezahüratlar ve neşeli anlarla sürüyor.

İki katılımcının aktardığına göre, Donald Trump’ın Virginia ve diğer bazı eyaletlerdeki güçlü performansı endişeler artıyor.

05:55 Trump, Florida'da sonuçlarını izleyen destekçilerine kısa bir konuşma yaptı

Donald Trump, Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago Kulübü'nde seçim sonuçlarını izleyen destekçilerine kısa bir konuşma yaptı. Konuya yakın kaynakların CNN’e verdiği bilgiye göre, klasik kırmızı kravatı ve koyu takım elbisesiyle dikkat çeken Trump, sahil kenarındaki kulüpte gösterişli bir avize ve büyük bir televizyon ekranının altında toplanan destekçilerine hitap etti. Trump'un etrafında bağışçılar, ailesi ve arkadaşları bulunurken, kampanya ekibinden sürekli güncellemeler almayı sürdürüyor.

Trump’ın başkan yardımcısı adayı JD Vance ile seçim sonrası geçiş sürecini yönetecek olan Howard Lutnick ve Linda McMahon da katılımcılar arasında. David Sacks, Vivek Ramaswamy ve Steve Wynn de orada hazır bulunuyor.

05:46 Harris'in bu gece konuşma olasılığı hala "çok yüksek"

Harris'in üst düzey bir danışmanı CNN'e yaptığı açıkalamda başkanlık yarışının sonucu belli olsa da olmasa da, Harris’in Washington DC’deki destekçilerine hitap etmesinin "büyük olasılıkla" beklendiğini söyledi.

05:31 ABD Basını: Trump'ın kazanma ihtimali %68

The New York Times gazetesine göre Trump'ın seçimi kazanma ihtimali yüzde 68.

05:20 Seçimler kapsamında Empire State Binası ışıklandırıldı

Donald Trump ile Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri kapsamında New York'un sembollerinden Empire State Binası ABD bayrağı renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi renkler ile ışıklandırıldı.

05:07 Pensilvanya Clearfield'de oy kullanma süresi uzatıldı

Pensilvanya'da bir yargıç, Clearfield İdari Binası’nda oy verme işlemi sırasında yapılan bir bomba ihbarının ardından, Clearfield'de oy kullanma süresini uzattı.

05:03 Reuters: Florida'yı Trump kazanacak

Florida eyaletinin başkanı seçecek 30 delegesi bulunuyor..

05:00 ‘Salıncak’ eyaletler Arizona, Wisconsin ve Michigan dahil 15 eyalette daha sandıklar kapandı

05:00 The New York Times, projeksiyonunu Trump'ın 281 delege ile kazanmasına kaydırdı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times editöryal ekibi, seçim projeksiyonlarını Trump'ın kazanacağı tahminine kaydırdı. NYT projeksiyonuna göre Trump 281, Harris 257 Seçiciler Kurulu delegesi kazanacak. Öte yandan editörler eminlik derecesini 'ihtimal dahilinde' seviyesinden 'mümkün' seviyesine yükseltti.

04:55 ABD'liler seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip ediyor

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimlerde ilk sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte, New York'lular seçim sonuçlarını kurulan dev ekranlardan izliyor.

04:50 Demokrat Lisa Blunt Rochester, Delaware'den Senato'ya seçilen ilk siyahi kadın oldu

Demokrat Lisa Blunt Rochester, Delaware'deki senato seçimini kazandı. Blunt Rochester, eyaletin ABD Senatosu'nda temsil eden ilk siyah kadın olacak.

04:45 ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

04:40 27 eyalette sandıklar kapandı

04:37 Demokratların başkan yardımcısı adayı Walz: Sırada beklemeye devam edin

Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz, bu akşam Pennsylvania’daki bir oy kullanma merkezine telefonla bağlanarak, oy kullanmak için sırada bekleyen öğrencilere hitap etti

Walz, Pennsylvania’nın Bethlehem şehrindeki oy kullanma merkezine hoparlörle bağlanarak, öğrencilere sırada beklemeye devam etmeleri yönünde çağrıda bulundu ve oy kullanma haklarını kullandıkları için teşekkür etti.

04:27 Trump: Pensilvanya'yı kazanırsak her şeyi kazanırız

Trump, Philadelphia Talk Radio 1210 WPHT'de yayınlanan Rich Zeoli Show'a verdiği demeçte “Pensilvanya'yı kazanırsak her şeyi kazanırız” dedi.

“Asıl sorunun” Demokratların kalesi olan Philadelphia'da daha fazla destek toplayıp toplayamayacağı olduğunu söyledi.

04:11 Kamala Harris’ten son dakikacılara çağrı

Kamala Harris son anda sandığa gitmeye karar veren seçmenlere seslendi, “Trump kazanırsa intikam alacak” dedi.

“The vast majority of us have so much more in common than what separates us.”@KamalaHarris joined @ZerlinaMaxwell this evening for an election night call to #GOTV before the polls close!https://t.co/vD1aZYbT6x pic.twitter.com/Z5VBUpl1tF — Mornings With Zerlina. (@ZerlinaMornings) November 6, 2024

04:08 16 eyalette sandıklar kapandı

04:00 Pensilvanya'da oy kullanma işlemleri 2 saat uzatıldı

ABD'de başkanlık seçiminde, en kritik eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da oy kullanma işlemlerinin 2 saat uzatıldığı bildirildi.

03:40 9 eyalette sandıklar kapandı

03:20 Trump’ın hile iddiasına yetkililerden cevap

Trump hiçbir kanıt sunmadan salıncak eyalet Pennsylvania’nın başkenti Philadelphia’da hile yapıldığını duyurdu. Kentin savcısı Larry Krasner iddiayı reddetti. Krasner “Bu deli saçması suçlama temelsizdir” diye tweet attı.

03:15 Trump: Bu gece büyük bir zafer kazanacağız

Donald Trump, X hesabından bir video paylaşarak "Bu gece büyük bir zafer kazanacağız" dedi.

03:11 Japon ve Kore hisselerinde yükseliş

Hem Japon hem de Kore hisse senetleri güne yükselişle başladı. Gösterge Topix ve Kospi sırasıyla %0,5 ve %0,4 artış gösterdi.

03:07 AP: Trump, Indiana ve Kentucky'de, Harris ise Vermont'da kazandı

AP'ye göre Trump Indiana ve Kentucky'de, Harris ise Vermont'da kazandı.

03:07 6 eyalette sandıklar kapandı

Çekişmeli Georgia'nın da aralarında olduğu altı eyalette sandıklar kapandı.

02:56 Bazı bölgelerde oy verme işlemi askıya alındı

Georgia eyaleti gün boyunca asılsız bomba tehditlerinden olumsuz etkilendi ve bu tehditler oy verme işleminin sona ereceği ana yaklaştıkça hız kazandı. Eyaletteki üst düzey bir Demokrat, CNN'e şu anda Atlanta'daki tehditleri takip ettiklerini ancak endişeli olan seçmenlerin oy vermek için geri döneceğini umduklarını söyledi. Bazı oy verme yerleri bu tehditlerin bir sonucu olarak oy verme saatlerini uzattı. Tehditler nedeniyle Georgia'nın DeKalb ilçesindeki beş oy verme yerinde oy verme işlemi askıya alındı.

02:51 Arizona'da 4 farklı yere bomba ihbarı

Arizona'nın Navajo County bölgesinde dört farklı noktaya bomba ihbarı yapıldı. Arizona Eyalet Sekreteri Adrian Fontes, tehditlerin Rusya kaynaklı olduğuna dair olduğunu belirtti. Fontes, "Seçmenlerimizin veya oy verme yerlerimizin herhangi bir tehlikede olduğuna dair bir bulgu yok" dedi. Arizona, Georgia, Michigan ve Wisconsin gibi Rusya kaynaklı bomba tehditleri alan eyaletler listesine katıldı.

02:45 Georgia'nın DeKalb County bölgesinde 7 yerde bomba ihbarı yapıldı, oy verme askıya alındı

Georgia'nın DeKalb County bölgesinde, beş oy verme noktasında ve iki yerde bomba ihbarları yapıldı. Bölge yetkilileri, yedi lokasyonda bomba taramaları yapıldığını belirtti. Oy verme işlemleri, güvenlik nedeniyle askıya alındı ve yetkililer, etkilenen yerlerde oy verme sürelerini uzatmak için acil bir mahkeme kararı almak üzere harekete geçeceklerini açıkladı.

02:38 Biden'dan seçmenlere 'sırada kalın' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçilerin yaptığı gibi oy kullanmak için hala sırada olan seçmenlere sırada kalmalarını söyledi

02:36 Commerzbank: Trump'ın zaferi altın fiyatlarını yükseltecek

Commerzbank AG'ye göre Trump'ın zaferi muhtemelen altın fiyatlarının yükselmesine yol açacak. Buna karşılık Harris'in zaferi altını baskı altında bırakacak. Seçim sonucunun günlerce, hatta haftalarca belirsiz kalması durumunda, altın ortaya çıkan belirsizlikten faydalanacak

02:30 İlk sonuçlara göre iki eyalette Trump önde

Indiana ve Kentucy eyaletlerinde Trump, rakibi Harris'e karşı beklendiği gibi ilk sonuçlara göre açık ara önde gidiyor. Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 70,73 ile önde giderken, Demokrat parti adayı Kamala Harris yüzde 27,6 oy aldı. Oyların yaklaşık yüzde 1'i sayıldı. Kentucky'de ise Trump yüzde 63,4 ile önde giderken Harris yüzde 35,5 oranında oy aldı.

02:21 Kritik eyaletlerden birinde oylar yeniden sayılacak

Oy kullanma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee kentinde 30 bin oyun, makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağı bildirildi.

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.

02:13 Philadelphia polisi, Trump'ın hile iddialarını doğrulayamadı

Philadelphia Polis Departmanı CNN'e verdiği demeçte Trump'ın Truth Social paylaşımında “büyük hile” iddiasıyla neyi kastettiğinin farkında olmadıklarını ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesini gerektirecek herhangi bir oylama sorunu bilmediklerini söyledi.

02:09 Eski bakandan mali açık vurgusu

Bloomberg TV'den David Westin'e konuşan eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, kim kazanırsa kazansın bir sonraki başkan için en önemli konunun ABD'nin mali açığı ve borçluluğu ele almak olduğunu söyledi.

02:00 ABD'de ilk sandıklar kapandı

01:58 New York Belediye Başkanı Eric Adams, Harris’e destek açıkladı

Hakkında soruşturma yürütülen New York Belediye Başkanı Eric Adams oyunu Kamala Harris için kullandığını açıkladı. Adams, Türkevi soruşturmasında rüşvet almakla suçlanıyor.

New York Belediye Başkanı oyunu Brooklyn’de bir okulda kullandı.

01:50 NBC'den sandık çıkış anketi: Seçmene göre öncelik demokrasinin durumu ve ekonomi

Amerikan NBC televizyonunun sandık çıkışı anketlerine göre seçmenlerin %35’i demokrasiye sahip çıkmak için, %31’i de ekonomiyi düşünerek oy kullandıklarını belirtti. Seçmenlerin %14’ü kürtaj, %11’i göçmen meselesini önemsediklerini açıkladı. “Dış politika önemli” diyenlerin oranı %4’te kaldı.

01:30 CNN'den sandık çıkış anketi: Trump: %44 - Harris: %48

CNN sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'e, yüzde 44'ü Trump'a olumlu bakıyor.

01:21 Harris’in ekibi, Trump'ın erken zafer ilan etme olasılığına karşı hazırlık yapıyor

Kamala Harris’in ekibi, Donald Trump'ın erken zafer ilan etme olasılığına karşı hazırlık yapıyor.

Harris’in danışmanları, olası tepkiler üzerinde çalıştıklarını ancak nihai olarak hangi adımları atacaklarının, eski başkanın nasıl ve ne zaman harekete geçeceğine bağlı olacağını belirtti.

CNN'e konuşan iki Harris danışmanı, Trump’ın iddialarının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Bir yetkiliye göre, kampanya bu konuda "çok kararlı" bir tutum sergilemeyi planlıyor.

Harris'in bu gece konuşma yapmaya hazır olduğu ve yarışın sonucu belli olmasa da bir açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi. Ancak, yetkililer bu planların değişebileceği konusunda da uyardı.

01:16 Trump'tan "Philadelphia'da büyük hile" paylaşımı

Cumhuriyetçi aday Trump, Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda "Philadelphia'da büyük bir HİLE döndüğüne dair haberler geliyor. Kolluk kuvvetleri geliyor!!!" ifadelerini kullandı.

01:10 Doug Emhoff’un eski eşi, Harris'e oy verdi

Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff’un eski eşi Kerstin Emhoff, Harris için oy kullandığı video paylaşayarak duyurdu. Emhoff, "Oy kullanırken insanların duygusal videolarını izlemek beni çok etkiledi. Arkadaşım ve ailem Kamala Harris için gururla oy verdim!" dedi.

I’ve been so moved by watching emotional videos posted by people after voting for Kamala & Tim. Voting for our daughters, wives, sisters, from red and blue states. This is that moment. I proudly cast my vote for my friend and family Kamala Harris 💙🇺🇸😭! Here we go!!!!! pic.twitter.com/ISEe1A5DW0 — Kerstin Emhoff (@keprettybird) November 5, 2024

01:00 Google, Harris veya Trump'a oy verme yerlerine dair farklı arama sonuçlarını düzeltti

Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

00:50 Trump’ın destekçisi Elon Musk, oy kullandı

Trump’ın sıkı destekçisi ABD’li milyarder Elon Musk, Texas eyaletinde oy kullandı.

Just voted in Cameron County, Texas, home of Starbase! pic.twitter.com/dE8oRGlI4p — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024

00:46 Barack Obama'dan seçmenlere uyarı

Eski Başkan Barack Obama, X hesabından paylaştığı mesajda "2020'de her oy pusulasının sayılması birkaç gün sürdü ve büyük olasılıkla sonucu bu gece de öğrenemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu nedenle, bugün sesinizi duyururken lütfen birkaç şeyi aklınızda bulundurun" diyen Obama, şöyle devam etti:

"- Ülke çapında binlerce seçim çalışanı bugün çok sıkı çalışıyor. Onlara saygı gösterin. Onlara teşekkür edin.

- Kaynaklarınızı kontrol etmeden bir şeyler paylaşmayın.

-Sürecin kendi akışında ilerlemesine izin verin. Her oy pusulasını saymak zaman alır"

It took several days to count every ballot in 2020, and it’s very likely we won’t know the outcome tonight either. So please keep a few things in mind as you make your voice heard today:



– Thousands of election workers around the country are working hard today. Respect them.… — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024

00:44 Kuzey Carolina'da 2 bölgede oy kullanma süresi uzatıldı

Kuzey Carolina seçim kurulu, teknik sorunlar nedeniyle sabah geçici olarak kapanan iki sandık bölgesinin oy kullanma süresini yarım saat uzatma kararı aldı. Burke ve Wilson ilçelerindeki sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

00:40 New York borsası seçim gününde yükselişle kapandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, New York borsası günü yükselişle tamamladı.

00:10 Trump’ın şirketinin hisseleri, iki kez geçici olarak durduruldu

Trump’ın sosyal medya şirketinin hisseleri, seçim günü yaşanan ani bir düşüş sonrasında iki kez geçici olarak durduruldu.

Truth Social’ın sahibi olan Trump Media & Technology Group’un DJT sembolüyle işlem gören hisseleri, sabahının erken saatlerinde yüzde 17’ye kadar yükseldikten sonra aniden negatife geçti. Volatilite nedeniyle işlemler durdurulduktan sonra hisseler toparlanmaya başladı ve son olarak yüzde 4 artışla işlem görüyordu.

23:51 Harris: Bu seçim gerçekten çok önemli

Kamala Harris, Washington DC’deki Demokratik Ulusal Komite merkezine giderek kampanyası için çalışan gönüllülere teşekkür etti. Harris, telefonla konuştuğu birçok kişiye bugün oy kullanmalarını teşvik etti.

Bir aramada, Harris’in bir kişiye, “Ben iyiyim, sadece seni arayıp bugün nerede oy kullanabileceğini bildiğinden emin olmak istedim” dediği duyuldu.

Harris, bir diğeri telefon konuşmasında “Birbirinizi ve herkesin sesinin, oyunun ne kadar güçlü olduğunu hatırlatın, bu seçim gerçekten çok önemli” dedi.

23:45 Tulsa Katliamı’nın hayatta kalan en yaşlı ismi oy kullandı

1921 Tulsa Katliamı’nın bilinen en yaşlı hayatta kalan kişisi olan 110 yaşındaki Viola Ford Fletcher, Oklahoma'da Kamala Harris için oy kullandı.

"Bu son oyumsa, onu Kamala Harris'e verdiğim için mutluyum"

Fletcher, torunlarıyla birlikte Tulsa’da, katliamda yok edilen Greenwood Mahallesi’nin adını taşıyan salonda oyunu verdi. Fletcher gibi katliamdan sağ kurtulan 109 yaşındaki Lessie Benningfield Randle da Harris için oy kullandığını belirterek, "Bu son oyumsa, onu Kamala Harris'e verdiğim için mutluyum" dedi.

Tulsa Katliamı nedir?

1921 yılında Oklahoma'nın Tulsa kentindeki Greenwood semtinde, Black Wall Street olarak bilinen zengin Siyah topluluğa karşı beyaz bir çetenin düzenlediği şiddetli saldırı sonucu yüzlerce kişinin ölmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan ABD tarihinin en büyük ırk temelli saldırılarından biridir.

23:22 Gwinnett County’de oy kullanma merkezine bomba ihbarı

Georgia’daki kritik bölgelerden Gwinnett County’de bulunan bir oy kullanma merkezi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Gwinnett County Polis Departmanı'na göre, 156 seçim bölgesinden ikisini barındıran Mountain Park Yüzme Merkezi, saat 12:44’te tahliye edildi. Polis yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, "Çalışanlar ve sandık görevlileriyle yapılan görüşmelerde şüpheli bir duruma rastlanmadı ve merkezin yeniden açılması sağlandı" dedi.

Georgia Eyalet Sekreterliği’nden Heather May, CNN'e, bu noktadaki oy verme süresinin uzatılması için bir yargıca başvuru yapılmasını beklediğini belirtti.

23:00 ABD başkanlık seçimlerinde farkın az çıkması halinde ve postayla gelen oylar nedeniyle sonuçlar gecikebilir

En erken sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak. ABD'de 2020 seçimlerinde sonuçların açıklanmasının yaklaşık 4 gün sürdüğüne işaret edilerek, anket sonuçlarında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris'in birbirine çok yakın olması sebebiyle bu sene de sonuçların seçim gecesi netleşmeyebileceği ifade ediliyor.

22:48 Michigan'da 'Trump kazanırsa saldırı yapacağım' diyen adam gözaltına alındı

Michigan'da, Donald Trump’ın seçimleri kazanması durumunda şiddetli bir saldırı gerçekleştireceğini iddia eden 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir adam gözaltına alındı.

Savcılar, Isaac Sissel’in Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyon Merkezi'ne bir tehdit gönderdiğini belirtti. Tehdit mesajında, “Trump seçimi kazanırsa muhafazakâr Hristiyan kirliliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim” yazıyordu.

Mesajda, “Çaldığım bir AR-15 var ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedefim var. Saldırıyı tamamlayana kadar FBI’nın yapabileceği hiçbir şey yok” ifadelerine yer verdi.

22:42 Beyaz Saray çevresinde seçim endişesi: Dükkanlar tahtalarla kapatıldı

Beyaz Saray yakınlarındaki dükkan sahipleri, seçim sonrası yaşanacak kargaşadan korkarak mağazalarının camlarını ve kapılarını tahtalarla kapattı.

22:40 Elon Musk seçim gecesini Trump'la geçirecek

CBS News'e göre Elon Musk'ın seçim gecesini Trump ile Florida'da geçireceği, Musk'a yakın bir kaynak tarafından doğrulandı.

Musk, Trump’ın yeniden seçilmesi için on milyonlarca doları harcadı ve Trump ile birlikte mitinglerde yer aldı.

22:35 FBI'dan sahte bomba ihbarı açıklaması

FBI, basın açıklamasında, birçok eyaletteki oy kullanma merkezlerine e-posta yoluyla bomba tehditleri gönderildiğini, bunların çoğunun "Rus e-posta alan adlarından geldiği" görüldüğünü belirtti.

22:20 ABD Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde elinde meşale ve işaret fişeği olan adam gözaltına alındı

ABD Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde elinde meşale ve işaret fişeği bulunan bir adam gözaltına alındı.

Bir güvenlik yetkilisi, CNN'e verdiği bilgide, adamın normal güvenlik taramasından geçtiğini ve görevlilerin elinde bulunan sinyal tabancasını ve meşaleyi gördüklerini belirtti.

Adam, görevlilere Kongre'ye vermek istediği bir defter taşıdığını söyledi.

Gözaltına alındı

ABD Kongre Polisi, "Görevlilerimiz, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde (CVC) güvenlik tarama sürecinde durdurulan bir adamı gözaltına aldı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı," şeklinde bir açıklama yaptı.

Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi, gün boyunca kapalı kalacak.

21:55 Ulusal Muhafızlar, ' 6 Ocak olayları' sonrası hazırlıklı

Seçim sonuçlarının ardından, 25'ten fazla eyaletin ihtiyaç halinde Washington DC'ye Ulusal Muhafız birlikleri göndermek için beklemede olduğu bildirildi.

Ulusal Muhafız yetkilileri, şu ana kadar birlikler için resmi bir talep yapılmadığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası'na yönelik saldırılarda yaşanan şiddetin tekrarlanma olasılığına karşı hazırlık yaptıklarını ifade etti.

21:42 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: ABD seçimlerinde en büyük zorluk sonuçların kabulü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 60'ıncı ABD başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zakharova, 2020 seçimlerinİ hatırlatarak, sonuçları kabul etmeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirildiğini ve geniş çaplı gözaltılar yaşandığını hatırlattı. ABD toplumundaki mevcut kutuplaşmayı değerlendiren Zakharova, bu durumun siyasi partiler ya da ideolojik görüşlerden çok, derin bir toplumsal bölünme olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, ABD'de artık geleneksel demokrasinin ve karşıt görüşlere saygının zayıfladığına işaret eden Zakharova, Amerikan toplumunun, birlikte yaşamayı nasıl sürdüreceğini sorguladığını ifade ederek, "Artık parti çizgileri ya da farklı bakış açılarına karşılıklı saygının olduğu bir sistem yok" açıklamasını yaptı.

21:19 Astronotlar erken oy kullandıktan sonra seçim günü uzaydan fotoğraf paylaştı

Astronotlar Butch Wilmore, Suni Williams ve Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan erken oy kullandı. NASA astronotları, Seçim Günü'nde, Instagram'da fotoğraflarını paylaştı.

Astronotlardan ikisinin çoraplarında "Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" yazıyordu. Oy kullanan astronotlar, Teksas'taki Harris County'de erken oy veren 1,2 milyondan fazla kişi arasında yer alıyor.

21:00 Georgia eyaletindeki oy verme merkezlerine 5 bomba ihbarı

ABD’nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

20:41 Harris'in başkan yardımcısı adayı Walz: En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibi

Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Walz, Harrisburg'daki kampanya duraklarından birinde kalabalığa seslenerek "En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibiz. Seçimleri denetleyen serbest bir basınımız var, her şeyin doğru yapıldığından emin oluyor" dedi.

Walz, konuşmasını "Bu eyalet, kazanmanın ne demek olduğunu biliyor. Pennsylvania, bunu Amerika için kazansın," diyerek sonlandırdı.

20:39 New York'ta bir adam oy kullanma merkezini yakmakla tehdit etti

New York Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bir adam, Kanada sınırına yakın Fowler kasabasında oy vermeye gitti. Daha önce bir suçtan mahkum olan adam, hapisten çıktıktan sonra yeniden kayıt yaptırmadığı için oy verme hakkının bulunmadığı kendisine bildirildi. Bu durum karşısında öfkelenen adam, geri dönüp silah alacağını veya yeri ateşe vereceğini tehdit etti. Adam olay yerinden kaçtı ancak daha sonra eyalet polisi tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

20:21 Pensilvanya'da sandıklarda yazılım hatası

Pensilvanya eyalet hakimi, Cambria County'deki sandıkların yazılım arızası nedeniyle, oy pusula tarama makinelerini iki saat daha açık kalmasına karar verdi.

Bölge yetkilileri, sorunun bazı seçmenlerde kafa karışıklığına yol açtığını ve bazı kişilerin oy vermeden ayrıldığını belirtirken, bazı yerlerde de uzun kuyruklar oluştuğunu vurguladılar. Yetkililer, devlet yetkilileriyle birlikte, kimsenin sandıklardan geri çevrilmediğini ve tüm oy pusulalarının sayılacağını açıkladı.

20:16 Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson: Sonuçlar 2020'ye göre daha hızlı açıklanabilir

Michigan yetkilileri, Salı günü yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının Çarşamba günü öğle saatlerine kadar açıklanmasını beklediklerini duyurdu. Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, yeni kurallar sayesinde, oy pusulalarının 28 Ekim’den itibaren işlenmeye başlandığını ve bu durumun süreci daha verimli hale getirdiğini belirtti.

Benson, “Bu yıl durum biraz farklı ve çok daha verimli” diyerek, sonuçların 2020 yılına göre daha hızlı açıklanmasını umduğunu ifade etti. Öte yandan, bazı Trump destekçileri sonuçların hemen açıklanmayacağını kabul ederken, bu durumdan endişe duymadıklarını dile getirdi.

20:10 Maine'de okullarda sahte acil durum ihbarları: Oylama kesintiye uğramadı

Maine polisi, eyaletin Kamu Güvenliği Departmanı'na göre, birçok okul ile bağlantılı olarak "swatting" yani sahte acil durum bildirimi içeren ihbarlar aldı. Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, oylamanın kesintiye uğramadığını ve tüm seçim yerlerinde devam ettiğini bildirdi.

Bellows, "Suçlular, Maine'deki ve diğer yerlerdeki seçimleri kesintiye uğratmaya çalışıyor olabilir; ancak eyaletteki memurlar ve güvenlik güçlerinin dikkatli planlaması ve mükemmel liderliği sayesinde seçmenler güvenli bir şekilde oy kullanmaya devam ediyor," dedi.

Maine Kamu Güvenliği Departmanı, şu anda öğrencilere, personele veya halka yönelik bilinen bir tehdit olmadığını açıkladı.

20:00 Trump'ın sosyal medya şirketi seçim günü yükselişe geçti

Trump'ın sosyal medya şirketi Truth Social'ın hisseleri, seçim günü %13 artış göstererek önemli bir yükseliş yaşadı. Yatırımcılar, Trump'ın olası zaferinin şirketin değerini artırabileceği beklentisiyle işlem yapıyor. Şirket, bu yıl yalnızca 1.6 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, değeri neredeyse 8 milyar dolara ulaştı. Eğer Trump seçimleri kaybederse, şirketin değeri önemli ölçüde düşebilir.

19:52 Trump oyunu kullandı: Başarılı gidiyoruz

Donald Trump, eşi Melania ile birlikte Palm Beach’te oy kullanmaya geldi. Kırmızı "MAGA" şapkasını takan Trump, basına yaptığı açıklamada, “Uzun kuyruklar olduğunu görmek beni çok mutlu etti, özellikle muhafazakâr ve Cumhuriyetçi seçmenlerin kuyrukları oldukça uzun,” dedi. Florida’ya dört “muhteşem miting”in ardından “geç saatlerde döndüklerini” belirten Trump, “Başarılı gidiyoruz,” ifadesini kullandı.

Muhalif seçmenlere nasıl ulaşacağı sorulduğunda ise Trump, herkesi dahil edecek “kapsayıcı” bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. “Harika bir ülkemiz var ama birçok açıdan zor durumda ve bunu düzeltmemiz gerekiyor,” dedi.

Seçimdeki şansı konusunda “çok emin” olduğunu vurgulayan Trump, seçim günü “büyük bir farkla önde” olduğunu düşündüğünü belirterek “Cumhuriyetçilerin güçlü bir katılım gösterdiğini” ifade etti.

19:34 Obama çağrıda bulundu: Bu seçim yakın geçecek

Barack Obama, başkanlık yarışının her seçim bölgesinde "bir avuç oyla" belirleneceğini söyleyerek seçmenleri sandığa gitmeye çağırdı. X platformunda paylaşılan videoda Obama, “Arkadaşlar, bu seçim çok yakın geçecek,” ifadesini kullandı.

Today is Election Day.



Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.



And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024

19:20 Harris sonuçları mezun olduğu okulda takip edecek

Seçim gününe ilişkin planları sorulan Kamala Harris, sonuçları bu akşam mezun olduğu Howard Üniversitesi'nde takip edeceğini söyledi.

19:10 FBI'dan 2 videoya yalanlama

FBI, salıncak eyaletlerdeki cezaevlerinde oy kullanıldığı iddialarını içeren iki videoyu "sahte" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirerek yalanladı.

İlk videoda, FBI’ın terör tehdidi nedeniyle seçmenlere “uzaktan oy kullanma” çağrısında bulunduğu iddia edilirken; ikinci videoda ise Pennsylvania, Georgia ve Arizona'daki cezaevlerinde mahkum oylarının manipüle edildiği ileri sürülüyor.

Videoların her ikisi de gerçeği yansıtmıyor. CNN’in analizine göre, bu tür sahte içerikler, Rusya merkezli Doppelganger adlı bir dezenformasyon ağının ürünü olarak yayılıyor.

19:00 Seçim altyapısının güvenliğini etkileyen önemli bir olayın yaşanmadı

ABD'nin bazı bölgelerinde seçmenlerin sandık başına gittiği sırada aşırı hava koşulları ve diğer "geçici altyapı kesintileri" bildirildi, ancak üst düzey bir federal siber güvenlik yetkilisi gazetecilere "seçim altyapımızın güvenliğini etkileyen ulusal düzeyde önemli bir olay yaşanmadı" dedi.

"Geçici altyapı kesintilerini takip ediyoruz"

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nda kıdemli danışman olan Cait Conley Salı sabahı, "Ülkenin belirli bölgelerinde aşırı hava koşulları ve diğer geçici altyapı kesintilerini takip ediyoruz, ancak bunlar büyük ölçüde beklenen, rutin ve planlanmış olaylardır" dedi.

18:34 Harris: Bunu başarmalıyız!

Mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, Georgia’daki seçmenleri sandığa gitmeleri için teşvik etmek amacıyla Atlanta’daki V-103 radyosunda yayınlanan The Big Tigger Morning Show programına katıldı.

“Bugün seçim günü, herkesin aktif olup görevini yapması gerekiyor. Bunu başarmalıyız. Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım ” diyerek oy kullanma çağrısında bulundu.

Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum” diye konuştu.

18:16 Alaska ve Hawaii dışındaki tüm eyaletlerde oylama sürüyor

Alaska ve Hawaii dışındaki tüm eyaletlerde oylama sürüyor. Yedi ‘salıncak eyalet’te oylamaya en son 6 delege oyu bulunan Nevada başladı.

Neredeyse tüm eyaletlerde, kazanan aday eyaletin bütün delege oyunu alıyor. Örneğin California’da bir aday oyların yüzde 50,1’ini bile alsa eyaletin tekmil 54 delegesini kazanıyor.

18:10 Trump'ın başkan yardımcısı adayı oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı. Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.

18:05 Simge köyden ilk sonuçlar geldi

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

17:40 Trump: Bugün Amerikan tarihinin en önemli günü

Trump sosyal medya hesaplarından “Bugün Amerikan tarihinin en önemli günü” diye yazdı. “Radikal Komünist Demokratlar pılınızı pırtınızı toplayıp eve dönmenizi istiyor. Hep birlike muhteşem bir zafer kazanacağız.“

17:29 Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance: Kazanmayı umuyoruz

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

17:06 Başsavcılardan sükûnet çağrısı

ABD'deki 51 başsavcı, "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi" talebinde bulunarak halka sükûnet çağrısı yaptı. “Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini” önceden kınayan başsavcılar, "İktidarın barışçıl bir şekilde devri, ulusumuzun istikrarının merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü geleneğinin bir kanıtıdır" açıklaması yaptı.

"Başsavcılar olarak toplumlarımızı korumaya ve hizmet ettiğimiz demokratik ilkeleri desteklemeye olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" ifadesinde bulunulan açıklamada, Her Amerikalıyı oy vermeye, sivil söylemlere katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Başsavcılar ayrıca, “Demokratik süreçte şiddetin yeri yoktur. Tehdit unsuru içeren her türlü yasadışı eyleme karşı yasaları uygulama yetkimizi kullanacağız” sözlerine açıklamada yer verdi.

17:05 Eyaletlerde oy verme işlemi devam ediyor

ABD'de doğu saatiyle sabah 9'u henüz geçti ve ülke genelinde çoğu eyalette oy verme işlemi devam ediyor. Saat 9 itibariyle Arizona, Iowa, Oklahoma, Texas, Colorado, Wisconsin, Tennessee, Nebraska, Arkansas, New Mexico, Utah, Mississippi, Minnesota'nın bazı bölgeleri, Montana, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da oy verme işlemi başladı.

16:50 AP: Trump günü Florida'da geçirecek

Associated Press'e göre Donald Trump günü Florida'da geçirmeyi planlıyor ve burada bizzat oy kullanması bekleniyor. Trump kampanya ekibi bu akşam West Palm Beach, Florida'da bir Seçim Gecesi İzleme Partisi düzenleyecek.

16:30 CNN: Biden sonuçları Beyaz Saray'dan takip edecek

CNN'e göre Başkan Joe Biden seçim sonuçlarını first lady Jill Biden, uzun süredir yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeli ile birlikte Beyaz Saray konutundan izleyecek. Biden'ın bugün için planlanmış herhangi bir halka açık etkinliği bulunmuyor ve ülke çapında yarışa ilişkin sonuçlar yayınlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

16:20 Oyların 3'te 1'i kullanıldı

Oy verme işleminin başladığı ABD seçimlerinde, erken oy verme işlemi ile 240 milyon oyun 80 milyondan fazlası kullanıldı.

16:10 82 milyon Amerikalı erken oy kullanma döneminde oy verdi

Bugün sandıklar açılmadan önce, yaklaşık 80 milyon Amerikalı erken oy kullanma döneminde, oylarını vermişti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuarına göre 45 milyondan biraz azı şahsen ve yaklaşık 38 milyonu posta yoluyla olmak üzere 82 milyon Amerikalı erken oy kullandı.

16:00 ABD istihbaratından Rusya uyarısı

Amerikalı istihbarat yetkilileri Rusya'nın seçimlere olan güveni zedelemeye ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanyasını baltalamaya çalıştığını söylüyor. Ancak bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “ABD'de ülkemizle karşı karşıya gelme konusunda iki partili bir fikir birliği” olduğunu öne sürerek Rusya'nın başkanlığı kimin kazanacağını “umursamadığını” iddia etti. Açıklama, Rus yetkililerin Donald Trump'ı açıkça desteklediği 2016 yılına kıyasla Moskova'nın tonundaki değişikliği gözler önüne serdi.