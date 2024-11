Kamala Harris'ten seçim sonrası ilk açıklama: Kaybettik ama mücadelemiz sürüyor

Takip Et

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından, Demokrat Parti adına yarışan Başkan Yardımcısı Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump'a karşı kaybettiği seçim sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Kamala Harris açıklamaları şu şekilde:

"Amerika'nın vadettiği ışık her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek"

Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylememe müsaade edin. Bugün kalbim çok dolu. Çok dolu bugün kalbim. Şükranla dolu ve bana güvendiğiniz için şükranla dolu. Sevgiyle dolu, bu ülkeye yönelik sevgimle dolu. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu sonuç bizim istediğimiz sonuç değildi. Bizim mücadele ettiğimiz sonuç değildi. Bizim oy verdiğimiz sonuç değildi. Ama bakın şunu lütfen dinleyin. Amerika'nın vadettiği ışık her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

"Bakın bizim seçim yarışımızdan ve öyle gurur duyuyorum ki"

Sevgili ailem, sizleri çok seviyorum. Beni desteklediğiniz için Başkan Biden'a ve Doktor Biden'a çok teşekkür ediyorum. Vali Walce'a ve Walce ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizin bu ülkeye hizmetleriniz devam edecek. Ve benim olağanüstü takımıma, gönüllülere, kendilerinden birçok şey veren, fedakarlıkta bulunan gönüllülere, yerel seçim görevlilerine, sahada çalışan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bakın bizim seçim yarışımızdan ve öyle gurur duyuyorum ki.

"İnsanları birleştirmeye çalıştık"

Nasıl yarıştığımızdan çok gurur duyuyorum. 107 gün boyunca, bu kampanya 107 gün boyunca birlikler, gruplar oluşturmaya çalıştık. İnsanları birleştirmeye çalıştık. Çok farklı geçmişlerden insanları bir araya getirmeye çalıştık. Bu ülkeye sevgileri üzerinden Bu ülkeyi duydukları heyecan üzerinden birleştirmeye çalıştık. Amerika'nın daha iyi bir geleceği olması için çalışan insanları birleştirmeye çalıştık. Ve bunu şu bilinçle yaptık. Bizi ayıranlardan çok daha fazla ortak noktamız olduğunu düşündük.

"Seçimin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor"

Bakın şu an şunu biliyorum. Şu an birbirinden çok farklı duygular hissediyorsunuz. Evet bunu anlıyorum. Anlıyorum. Ama şunu bakın bu seçimin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün erken saatlerde seçilmiş başkan Trump'la konuştum ve onun başarısını kutladım. Ama ona şunu da söyledim. Devir tesliminde, iktidar tesliminde ona ve takımına yardımcı olacağız ve huzurlu bir iktidar değişimi için elimizden gelen her şey yapacağız.

"Bir seçim yapılır ve o seçimin sonucu kabul edilir"

Amerikan demokrasinin en önemli prensiplerinden biri şudur. Bir seçim yapılır ve o seçimin sonucu kabul edilir. Bu prensip bizi demokrasileri, monarkilerden ve tiranlıklardan ayıran şeydir. Ve toplum da buna saygı duymalıdır. Aynı zamanda bizim toplumumuzda biz şunu unutmayın, bu ülkede başkana ya da partiye değil, anayasaya bağlıyızdır ve vicdanımıza ve tanrımıza olan bağlılığımız da çok önemlidir.

"Mücadelemden vazgeçmeyeceğim"

Bakın bu üç bu üç bağlılık çok önemli. Ben o yüzden bugün buradayım. Ve o yüzden bu seçimi bu seçimin bakın bu seçimin sonucunu kabul ediyorum. Ama bu seçim sürecinde yaşanan bu savaş ortamını kabul etmiyorum. Bakın bizim özgürlük savaşımız, adalet savaşımız. ve her insanların, herkesin adil bir düzende yaşama hakkı bizim için çok önemli. Bakın biz Amerika için en iyisini vaat eden ideallerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Onlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman Amerikalıların hayallerini gerçekleştirebileceği bir gelecek için mücadelemden vazgeçmeyeceğim.