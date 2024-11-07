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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti ve iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme temennisini dile getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.

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