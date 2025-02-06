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Danimarka'dan Trump'ın Gazze planına yanıt: "Tek yol, iki devletli çözüm"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarak Filistin meselesinde tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

AA
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Danimarka'dan Trump'ın Gazze planına yanıt: "Tek yol, iki devletli çözüm"
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Danimarka merkezli "DR"a, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesine yönelik planı hakkında açıklama yapan Rasmussen, "Geleceğe yönelik gerçekçi bir yol gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rasmussen, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerin halihazırda çok sayıda Filistinli mülteciyi kabul ettiğini söyleyerek, "İsrail ve Filistin'in çevresindeki ülkeler, Filistinlilere ilişkin bir imtihanı üstlenmeyeceklerini açıkça dile getirdi." ifadesini kullandı.

İsrail ve Filistinlilerin "barış içinde birlikte var olmasının tek kabul edilebilir çözüm olduğunu" vurgulayan Rasmussen, "Yalnızca bir çözüm var, o da iki devletli çözüm." diye konuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

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