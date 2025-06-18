Dünyaca ünlü şef Anne Burrell, evinde ölü bulundu

Şef Anne Burrel New York'taki evinde ölü olarak bulundu. 55 yaşındaki Burrell'in ölüm haberi, sevenlerini ve gastronomi camiasını yasa boğdu. Yetkililer, ünlü şefin ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Burrell'in uzun yıllardır çalıştığı televizyon kanalı Food Network, acı haberi yayınladığı bir taziye mesajıyla doğruladı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, "55 yaşındaki Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Burrell'in ikonik kimliğine ve mesleki tutkusuna vurgu yapıldı:

"Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeniydi..."

Anne Burrell'in ani vefatı, gastronomi dünyasında şok yaratırken, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.