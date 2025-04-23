Dünyaca ünlü yıldız Beyonce'den kötü haber!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve Solange'ın annesi Tina Knowles kansere yakalandı. 71 yaşındaki Knowles, geçtiğimiz Temmuz ayında birinci evre meme kanseri teşhisi koyuldu.

"Mahremiyetime önem veriyorum.."

Matriarch adlı anı kitabında ilk kez kanser teşhisi hakkında konuşan Tina Knowles, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuğu kitapta paylaşıp paylaşamamak konusunda kararsız kaldım çünkü mahremiyetime önem veriyorum ama paylaşmaya karar verdim çünkü diğer kadınların bundan ders çıkarabileceğini düşünüyorum."

Doktor kontrollerini ve mamografi çektirmeyi ihmal ettiğini belirten Knowles, kızı Beyonce'nin kanser teşhisi haberini "iyi karşılaştığını" söyledi ve şarkıcının "pozitif kaldığını ve hastalıkla başa çıkmayı görev edindiğini" söyledi. Tina Knowles, kızı Solange'ın ise "Anne bununla baş edeceğiz." diyerek yanında olduğunu ifade etti.

Babası da kansere yakalanmıştı

Aile geçmişinde herhangi bir kanser türüne yakalanan hiç kimse olmadığını belirten Knowles'un eski eşi Mathew Knowles da 2019'da kansere yakalanmıştı. Geçen yıl ameliyat olan Knowles kanseri yendiğini ifade etti.