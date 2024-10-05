Elon Musk'ın avukatları 5 milyon doları yanlış bankaya yatırdı

Eski adıyla Twitter olan Elon Musk’ın alımının ardından X olan sosyal medya platformu, nefret söylemi denetimine yönelik kararlara uymaması ve kanunen gerekli olmasına karşın ülkede yasal bir temsilcisi olmaması nedeniyle en büyük ve en gözde pazarlarından biri olan Brezilya'da ağustos ayının sonundan bu yana kullanılamıyor.

X, cuma günü Brezilya'da hizmetlerinin yeniden başlatılması için yeni bir talepte bulunarak, tüm para cezalarını ödediğini söyledi.

Mahkeme X'in cezayı yanlış bankaya ödediğini söyledi

Brezilya mahkemesi X’in para cezasını farklı bir bankaya ödediği açıklandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'i temsil eden avukatların bekleyen para cezalarını ilgili bankaya ödemediğini söyledi.

X'in Brezilya'da hizmetlerine devam etmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar ertelendi. Şirketin avukatları ise cezanın doğru bir şekilde ödendiğini iddia etti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, talebe yanıt olarak ödemenin doğru bankaya aktarılmasını talep etti.

5 milyon doların üzerinde ceza ödedi

Cezaların belirlenmesi sonrası Brezilya başsavcısı, X'in Brezilya'daki hukuk ekibinin ülkede platformun yeniden faaliyete geçirilmesi için son talepleri hakkında görüşünü bildireceği belirtildi.

Moraes’in kararı sonrasında, X'in avukatları, şirketin cezaları yanlış hesaba ödediği iddiasını reddederek ve yasağın kaldırılması için başsavcıya danışılmasına gerek görmediklerini belirtti. Brezilya'da faaliyetlerine devam etmek için mahkemeden tekrar izin istedi.

Şirket, son haftalarda, soruşturma altındaki bazı hesapları bloke etmek de dahil olmak üzere en yüksek mahkemenin emirlerini uygulamış, sonra da 26 Eylül'de mahkemeden Brezilya'da hizmete devam etmek için izin istemişti.

Moraes, X'e cezanın kaldırılması için 5 milyon doların biraz üzerinde bekleyen para cezasını ödemesi gerektiğini belirtmişti. Reuters, cuma günü X'in avukatlarının Yüksek Mahkeme'ye şirketin 28,6 milyon real (5,24 milyon dolar) para cezası ödediğini gösteren belgeyi gördüğünü bildirdi.