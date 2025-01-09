Elvis Presley’nin ölümündeki sır perdesi aralanıyor: 50 yıllık otopsi raporu açıklanacak

Elvis Presley, 50’li yıllarda zirvede olduğu dönemin ardından, 70’li yıllarda sağlığındaki düşüşle gündeme geldi. Aşırı kilo alımı, sürekli reçeteli ilaç kullanımı ve fiziksel olarak tanınmaz hale gelişi, efsane sanatçının hayatının son yıllarını şekillendirdi. Buna rağmen, Presley turnelerine ara vermedi ve hayranları onu canlı izlemek için arenaları doldurmaya devam etti.

Ancak, sahnedeki enerjisine rağmen, Presley’nin sağlık durumu giderek kötüleşiyordu. Solgun görünümü ve performansındaki düşüş, sevenlerini üzse de ani ölümü yine de büyük bir şok yarattı.

Otopsi raporu 50 yıl gizli tutuluyor

Presley’nin ölümünün ardından ailesi, otopsi raporunun 50 yıl boyunca gizli tutulmasını talep etti. Bu karar, efsanevi sanatçının ölümüne dair tartışmaları daha da alevlendirdi. 16 Ağustos 2027’ye kadar kesin ölüm nedeninin bilinmeyecek olması, söylentilere kapı aralamaya devam ediyor.

Otopsiye katılan Tennessee Eyalet Baş Adli Tabibi Ofisi Baş Araştırmacısı Dan Warlick, Presley’nin ölümüne dair ilginç bir teori ortaya attı: 'Tuvalette ıkınırken ani ölüm.'

Kabızlık ve ani ölüm teorisi

Warlick’in iddiasına göre, Presley’nin kronik kabızlık sorunu, yıllarca süren reçeteli ilaç kullanımı ve sağlıksız beslenmenin bir sonucuydu. Bu durum, Valsalva manevrası adı verilen bir sürece neden olmuştu. Warlick şöyle açıklıyor:

“Presley’nin dışkılama sırasında vücudundaki aşırı gerginlik, karın aortunu sıkıştırarak kalbinin durmasına yol açtı.”

Uyuşturucu doz aşımı i̇ddiaları

Presley’nin ölümüne dair bir diğer iddia ise uyuşturucu doz aşımı. Ancak adli tabipler, bu teoriyi daha önce reddetmişti. Yine de bu iddialar, sanatçının reçeteli ilaç kullanımına dair geçmişi nedeniyle hâlâ gündemde kalmaya devam ediyor.

Gizem 2027’de çözülecek mi?

Sputnik'te yer alan habere göre, Elvis Presley’nin ölümüne dair gerçekleri öğrenmek için 16 Ağustos 2027 tarihi bekleniyor. Ancak o güne kadar söylentiler ve teoriler, Rock and Roll’un Kralı’nın ölümünü çevreleyen gizemi canlı tutmaya devam edecek gibi görünüyor.