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'Esad’ın uçağı düştü' iddiası! İçinde olduğu uçak radardan kayboldu

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı kontrol altına almasının ardından, Beşşar Esad'ın bir uçakla ülkeden ayrıldığı öne sürüldü. Uçağın son olarak Humus üzerinde sinyal verdiği ve "anormal manevralar" gerçekleştirdiği bildirildi. Uçağın düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi
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'Esad’ın uçağı düştü' iddiası! İçinde olduğu uçak radardan kayboldu
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Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi bu sabah sonra erdi. İdlib, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi. Ülke tarihi günlerinden birini yaşarken tüm dünya ise aynı şeyi merak etti. Beşşar Esad nerede? Reuters, Esad'ın Şam'dan ayrıldığını açıklamıştı, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Radardan kayboldu

İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi. Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Uçağın izi kayboldu

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

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