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Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter için yarın Washington'da düzenlenecek devlet törenine, Başkan Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump ve eski başkanların katılması bekleniyor. Son olarak 2018 yılında yaşamını yitiren eski ABD Başkanı baba Bush'un cenazesinde eski başkanlar bir araya gelmişti.

Haber Merkezi
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Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek
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29 Aralık 2024'te hayatını kaybeden Eski ABD Başkanı Jimmy Carter için Washington'da düzenlenecek devlet törenine, ABD Başkanı Biden ve seçilmiş başkan Trump'ın yanı sıra eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın da katılması bekleniyor.

Baba Bush'un cenazesinde bir araya gelmişlerdi

Son olarak eski ABD Başkanı baba Bush'un 2018'deki cenaze töreninde dönemin mevcut başkanı ile eski başkanlar bir araya gelmişti.

Carter için yarın Washington Ulusal Katedrali'nde resmi tören düzenlenecek. Başkentteki resmi törenlerin tamamlanmasından sonra Carter’ın naaşı, tekrar Georgia’ya götürülecek, yaşadığı şehir Plains'teki Maranatha Baptist Kilisesi'nde sadece ailesi ve yakınlarının katılacağı özel cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

29 Aralık’ta uzun yıllardır yaşadığı Georgia’da hayatını kaybeden Carter, 100 yaşındaydı.

Jimmy Carter kimdir?

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 döneminde başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan, Nobel Barış Ödülü sahibi Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyordu.

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