ABD borsaları Jimmy Carter için 9 Ocak’ta kapalı olacak

ABD’nin önde gelen borsaları New York Borsası ve Nasdaq pazar günü 100 yaşında hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter’ın hayatını ve mirasını onurlandırmak Ulusal Yas Günü kapsamında 9 Ocak’ta kapalı olacak.

NYSE piyasaları kapatarak Carter’ı onurlandıracak

Intercontinental Exchange’in (ICE) sahibi olduğu New York Borsası (NYSE), Başkan Joe Biden’ın Carter için ilan ettiği Ulusal Yas Günü kapsamında 9 Ocak’ta piyasaları kapatacağını pazartesi günü doğruladı.

Carter, 1977’den 1981’e kadar ABD’nin 39. başkanı olarak görev yaptı ve pazar günü ölümüne kadar yaşayan en yaşlı başkandı.

NYSE Grup Başkanı Lynn Martin, “Mütevazı kökenlere sahip bir çiftçi ve aile adamı olan Jimmy Carter, hayatını kamu hizmetine ve özgürlüğümüzü savunmaya adadı.” dedi.

Martin, NYSE’nin Carter’ın “ömür boyu hizmetini” Ulusal Yas Günü’nde piyasaları kapatarak ve 9 Ocak’ta Washington D.C.’de yapılacak devlet cenaze töreniyle eş zamanlı olarak onurlandıracağını söyledi.

NYSE üzerindeki ABD bayrağı, yas dönemi boyunca yarıya indirilecek.

Nasdaq faaliyetlerini durduracak

Nasdaq (NDAQ) da Carter’ın hayatını ve mirasını onurlandırmak için 9 Ocak’ta faaliyetlerini durduracak.

Nasdaq Başkanı Tal Cohen, “Başkan Carter’ın kaybının yasını tutuyoruz ve Ulusal Yas Günü’nde ABD piyasalarımızı kapatarak hayatını kutlayacak ve mirasını onurlandıracağız.” dedi.

Borsaların kapatılması Amerikan geleneği

NYSE ve Nasdaq’ın duyuruları, başkanların ölümünden sonra borsaların kapatılması Amerikan geleneğini takip ediyor.

Büyük borsalar daha önce 5 Aralık 2018’de eski Başkan George H.W. Bush için ilan edilen Ulusal Yas Günü’ne denk gelecek şekilde kapatılmıştı. Piyasalar ayrıca 2 Ocak 2007’de eski Başkan Gerald R. Ford’un hayatını onurlandırmak için de kapatılmıştı.

Büyük borsalar, eski başkanların hayatlarını onurlandırmak için kapanırken, geçmişte doğal afetler ve ulusal acil durumlar nedeniyle de kapanmıştır.

Piyasalar, 9 Nisan 1968’de Martin Luther King Jr. için ilan edilen Ulusal Yas Günü’nde de kapatılmıştı. King, bu onuru alan tek başkan olmayan kişidir.

ABD borsaları ocak ayında 3 gün kapalı olacak

Piyasalar artık her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan MLK Günü’nde kapalıdır.

9 Ocak’taki kapanışla birlikte borsalar ocak ayında üç gün kapalı olacak: Yılbaşı (1 Ocak), Ulusal Yas Günü (9 Ocak) ve MLK Günü (20 Ocak).